Dangbei presenta sus ofertas navideñas en Amazon España: hasta un 26,7 % de descuento en proyectores de cine en casa 4K





MADRID, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, líder mundial en proyección inteligente y entretenimiento en el hogar, presenta sus ofertas navideñas en proyectores en Amazon.es con descuentos de hasta 26,7 % y ahorros de hasta 400 €. Del 9 al 23 de diciembre de 2025, los compradores españoles pueden transformar sus salas de estar, terrazas y casas vacacionales en cines con gran pantalla para sus reuniones de Navidad y Año Nuevo.

Los mayores descuentos navideños: hasta 400 € menos

Dangbei DBOX02: proyector láser 4K ALPD con Google TV y Netflix



El DBOX02 emplea tecnología láser ALPD y hasta 2450 lúmenes ISO para ofrecer imágenes claras y brillantes en 4K de hasta 200 pulgadas, incluso con algo de luz ambiental. Cuenta con Google TV y certificación Netflix, por lo que es un centro de entretenimiento completo para ver películas, series y deportes.

Ahora 1099 € (26,7 % de descuento; precio anterior: 1499 €; ahorre 400 € ).

(26,7 % de descuento; precio anterior: 1499 €; ahorre ). Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0D1GDVKTG.

Dangbei MP1 Max: proyector 4K híbrido con triple láser y proyector LED



Con 3100 lúmenes ISO y un amplio rango de color de alrededor de 110 % BT.2020, el MP1 Max está diseñado para pantallas grandes y habitaciones iluminadas, y ofrece imágenes nítidas y precisas para películas, deportes y videojuegos, todo ello con tecnología Google TV y certificación Netflix.

Ahora 1499 € (21,1 % de descuento; precio anterior 1899 €; ahorre 400 € ).

(21,1 % de descuento; precio anterior 1899 €; ahorre ). Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0F439B1ZL.

Flexibilidad láser 4K con DBOX02 Pro

Dangbei DBOX02 Pro: proyector láser 4K con soporte gimbal



El DBOX02 Pro ofrece una imagen láser 4K refinada con aproximadamente 2000 lúmenes ISO, junto con un soporte gimbal flexible que simplifica su colocación en mesas de centro, estantes o muebles multimedia, ideal para las salas de estar y los espacios multifuncionales españoles.

Ahora 959 € (26,2 % de descuento; precio anterior 1299 €; ahorre 340 € ).

(26,2 % de descuento; precio anterior 1299 €; ahorre ). Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0F7RKFBFY.

Proyectores portátiles y para uso diario con configuraciones flexibles

Dangbei Atom: proyector láser ultradelgado



El Atom ofrece una resolución de 1080p, 1200 lúmenes ISO y compatibilidad HDR10 en un cuerpo ultradelgado, con Google TV y Netflix para acceder directamente a la aplicación. Es fácil de trasladar de una habitación a otra o guardar en la maleta para viajar, por lo que resulta adecuado tanto para apartamentos urbanos como para casas vacacionales.

Ahora 597 € (19,2 % de descuento; precio anterior 739 €; ahorre 142 € ).

(19,2 % de descuento; precio anterior 739 €; ahorre ). Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0CL4H9C26.

Dangbei Freedo: proyector portátil de 1080p con batería integrada



El Freedo ofrece una proyección de 1080p, 450 lúmenes ISO, Google TV, certificación Netflix y una batería integrada con unas 2,5 horas de visualización, además de una forma compacta y apta para viajar. El soporte gimbal de 165° permite realizar proyecciones en paredes, techos o toldos, lo que resulta ideal en terrazas de invierno o reuniones casuales.

Ahora 369 € (26,1 % de descuento; precio anterior 499 €; ahorre 130 € ).

(26,1 % de descuento; precio anterior 499 €; ahorre ). Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0DQXNWT2B.

Dangbei N2 mini : proyector compacto de 1080p para dormitorios y apartamentos pequeños



El N2 mini es un pequeño proyector nativo de 1080p con un soporte inclinable de 190° y Netflix integrado, diseñado para espacios reducidos como dormitorios, apartamentos de estudiantes u oficinas en casa donde podría no caber un televisor.

Ahora 169 € (22,8 % de descuento; precio anterior 219 €; ahorre 50 € ).

(22,8 % de descuento; precio anterior 219 €; ahorre ). Página del producto: https://www.amazon.es/dp/B0DXVKH3PN.

Ofertas navideñas en Amazon.es

Todas las ofertas están disponibles exclusivamente a través de Amazon.es del 9 de al 23 de diciembre de 2025.

Desde películas navideñas y partidos de LaLiga hasta la cuenta atrás para el Año Nuevo: la promoción navideña de Dangbei pone el entretenimiento de la gran pantalla al alcance de más hogares españoles.

Acerca de Dangbei

Dangbei es un proveedor global de entretenimiento inteligente especializado en proyectores domésticos y proyectores portátiles de alta gama. Con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, Dangbei combina tecnologías de proyección de última generación con plataformas de televisión inteligente para ofrecer experiencias de visualización inmersivas y flexibles para los hogares modernos.

Para más información, visite https://us.dangbei.com/.

