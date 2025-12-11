REXEL : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2025

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

Rexel : Déclaration relative au nombre total d’actions et de droits de vote au titre de l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

DateNombre d’actionsNombre de droits de vote
30/11/2025299 036 619 

Nombre de droits de vote théoriques(1) :  299 036 619

 

 
Nombre de droits de vote exerçables(2) :  293 849 850
(1)         Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote.
(2)         Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto-détenues privées de droits de vote.


 

Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2025

