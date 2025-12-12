(Légende : 12BET célèbre 18 années de sincérité, d’intégrité et de jeu responsable)

LONDRES, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET, acteur majeur du paysage des jeux d’argent en ligne depuis 2007, est fier de célébrer son 18e anniversaire, marquant ainsi près de deux décennies de dévouement sincère à la confiance, à l’intégrité et aux relations authentiques avec les joueurs du monde entier. Guidée par la conviction que la sincérité permet de bâtir des relations durables, la marque 12BET continue de s’imposer comme un symbole de crédibilité et d’équité dans l’industrie mondiale du jeu en ligne.

Depuis 18 ans, les relations de 12BET avec ses clients et ses partenaires sont guidées par la sincérité, une approche qui façonne son engagement en faveur du jeu responsable et sa philosophie centrée sur le joueur. En 2025, cet engagement a été reconnu dans toute l’industrie lorsque 12BET a été présélectionnée pour le prix du Meilleur service client aux EGR Operator Awards 2025 et pour le prix de l’Opérateur de paris sportifs de l’année aux SBC Awards 2025, confirmant ainsi ses efforts sincères pour renforcer la satisfaction et la confiance des joueurs sur tous les marchés.

Des clubs de football d’envergure internationale aux championnats de badminton d’élite, l’intégrité de 12BET se reflète dans ses partenariats avec des organisations sportives internationales. En soutenant fièrement Arsenal F.C., Newcastle United F.C., ainsi que d’autres clubs de renommée mondiale, la marque a affiché sa profonde passion pour le sport et ses communautés. Elle a également collaboré avec la Badminton World Federation (BWF) et le prestigieux All England Open, incarnant ainsi les valeurs de respect et d’esprit sportif qui unissent les athlètes et les fans du monde entier.

« Fêter nos 18 ans, c’est plus qu’un accomplissement, c’est une promesse tenue », a déclaré un porte-parole de 12BET. « Nous remercions nos membres fidèles, nos partenaires, ainsi que notre équipe pour leur confiance. La sincérité a toujours guidé notre parcours, et elle continuera de façonner la manière dont nous créons des expériences authentiques et gratifiantes pour chaque joueur. »

Dans le cadre de son 18e anniversaire, 12BET lancera prochainement une nouvelle initiative d’adhésion témoignant de sa gratitude envers les joueurs du monde entier. Guidée par la sincérité et la confiance, elle souligne la vision de la marque : construire des relations durables et promouvoir un avenir plus responsable pour l’industrie.

À propos de 12BET

Fondée en 2007, 12BET est l’une des principales marques d’iGaming d’Asie, construite sur la valeur fondamentale de la sincérité et un fort engagement envers le jeu responsable. Classée 17e dans le classement annuel Power 50 du magazine eGaming Review, 12BET a acquis une reconnaissance mondiale pour sa plateforme fiable et son intégrité de longue date. Guidée par la sincérité dans chacune de ses interactions, la marque continue d’offrir une expérience sécurisée, fiable et riche de sens aux joueurs du monde entier.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfcd66ad-ce1d-44e9-8fcf-3a592c4fd0c8