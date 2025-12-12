(כיתוב: 12BET חוגגת 18 שנים של כנות, יושרה ומשחקיות אחראית)

לונדון, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

12BET , שמעצבת את נוף המשחקים המקוונים מאז 2007, חוגגת בגאווה 18 שנה להיווסדה, והיא מציינת כמעט שני עשורים של מסירות כנה לאמון, יושרה וקשרים משמעותיים עם שחקנים ברחבי העולם. בהנחיית האמונה שכנות בונה מערכות יחסים ארוכות טווח, 12BET ממשיכה לשמש כסמל לאמינות והגינות בתעשיית המשחקים המקוונים העולמית.

במשך 18 שנים, כנות הנחתה את מערכת היחסים של 12BET עם שחקנים ושותפים, ועיצבה את מחויבותה למשחקיות אחראית ולפילוסופיה ששמה את השחקן במקום הראשון. ב-2025 מסירות זו זכתה להכרה ברחבי התעשייה, כאשר 12BET הוכללה ברשימה הקצרה לזכייה בפרס שירות הלקוחות הטוב ביותר ב-EGR Operator Awards 2025 ולפרס מפעילת הימורי הספורט של השנה ב-SBC Awards 2025, מה שמאשר מחדש את מאמציה הכנים לשפר את שביעות רצון והאמון של השחקנים בכל השווקים.

ממועדוני כדורגל ברמה עולמית ועד אליפויות בדמינטון יוקרתיות, היושרה של 12BET זורחת דרך שותפויותיה עם ארגוני ספורט גלובליים. המותג תומך בגאווה בארסנל, ניוקאסל יונייטד ומועדוני כדורגל ידועים נוספים, ומפגין תשוקה כנה למשחק ולקהילה שלו. היא גם שיתפה פעולה עם פדרציית הבדמינטון העולמית (BWF) ועם אליפות אנגליה הפתוחה היוקרתית, ומגלמת את ערכי הכבוד והספורטיביות שמאחדים ספורטאים ואוהדים ברחבי העולם.

"להגיע לשנה ה- 18 זה יותר מהישג; זו הבטחה שקוימה," אמר דובר 12BET. "אנו מודים לחברינו, לשותפינו ולצוות הנאמנים שלנו על האמונה שלנו. הכנות תמיד הנחתה את המסע שלנו, והיא תמשיך לעצב את הדרך שבה ניצור חוויות כנות ומתגמלות לכל שחקן."

כחלק מיום השנה ה-18 להיווסדה, 12BET תשיק בקרוב יוזמת חברות חדשה המשקפת את הערכתה לשחקנים ברחבי העולם. מובלת על ידי כנות ואמון, היא מדגישה את חזון המותג לבנות קשרים מתמשכים ולקדם עתיד אחראי יותר לתעשייה.

אודות 12BET

12BET, שהוקמה ב-2007, היא אחת ממותגי ה-iGaming המובילים באסיה, המבוססת על ערך הליבה של כנות ומחויבות חזקה למשחקים אחראיים. מדורג במקום ה-17 בדירוג ה-50 השנתי של מגזין eGaming Review, חברת 12BET זכתה להכרה עולמית בזכות הפלטפורמה האמינה שלה ויושרה ארוכת השנים. בהנחיית כנות בכל אינטראקציה, המותג ממשיך לספק חוויה מאובטחת, אמינה ומשמעותית לשחקנים ברחבי העולם.

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfcd66ad-ce1d-44e9-8fcf-3a592c4fd0c8

למידע נוסף - מדיה

Toomas Saar

Marketing Manager

pr@12bet.com