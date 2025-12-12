Patton honrada con el Premio Innovadores de Nivel Oro

Cabling Installation & Maintenance ha reconocido al CopperLink® CL-SFP Ethernet Extender de Patton como uno de los productos más innovadores de tecnología de cableado y comunicaciones de la industria de cableado estructurado para 2025.

GAITHERSBURG, Maryland, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton, fabricante estadounidense de renombre mundial en tecnología de redes y comunicaciones, anunció hoy que su CopperLink® CL-SFP, el “Ethernet Extender más pequeño del mundo”, ha ganado el Premio Innovadores 2025 de la revista Cabling Installation & Maintenance.

El CL-SFP Ethernet Extender es celebrado como uno de los productos más innovadores presentados en el año 2025.

Jueces. Un distinguido y experimentado panel de expertos independientes de la comunidad de cableado reconoció a Patton como galardonado de nivel oro.

"En nombre de los Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards, quisiera felicitar a Patton por su estatus de galardonado de nivel oro", dijo Patrick McLaughlin, Editor en Jefe de Cabling Installation & Maintenance.

Criterios. El panel de jueces evaluó las solicitudes de premios según criterios como innovación, valor, sostenibilidad, colaboración e impacto.

"Este programa competitivo permite a Cabling Installation & Maintenance celebrar y reconocer los productos, proyectos, tecnologías y programas más innovadores que impactan a la industria", explicó McLaughlin.

Innovador. El innovador CopperLink CL-SFP Ethernet Extender de Patton ofrece conectividad Ethernet de alta velocidad y largo alcance (hasta 20,000 pies) sobre la infraestructura de cobre existente.

“Nos enorgullece recibir el Innovators Award de Cabling Installation & Maintenance”, dijo Gary Portellas, Gerente Senior de Producto de Conectividad de Patton. "Patton ha estado miniaturizando tecnologías de comunicación durante décadas. El nuevo CL-SFP es el Extensor Ethernet de factor de forma más pequeño de la historia".

Capacidades. El CL-SFP es un Ethernet Extender de Factor de Forma Pequeño Enchufable (SFP) que se integra sin problemas con routers, switches Ethernet y convertidores de medios. El dispositivo extiende las conexiones Ethernet hasta 3.8 miles (6.2 Km) sobre cableado de par trenzado de cobre instalado y alcanza velocidades de hasta 18 Mbps.

Primero en posicionarse en el mercado. Desde la creación del primer Ethernet Extender en la década de 1990, Patton ha lanzado al mercado docenas de módulos SFP, incluyendo Ethernet sobre fibra, gateways VoIP, data diodes de ciberseguridad, pseudocables T1/E1, gateways de video ST2110, y ahora el módulo CopperLink SFP Ethernet-over-Copper.

Para más información acerca del CopperLink CL-SFP, visite, patton.com/ethernet-extender/cl-sfp.

En noticias relacionadas, Patton recientemente logró el cumplimiento de NIST SP 800-171 y CMMC Nivel 2, asegurando a las partes interesadas que la empresa está comprometida y equipada para administrar datos gubernamentales confidenciales de manera segura y responsable.

Acerca de Cabling Installation & Maintenance

Durante 32 años, Cabling Installation & Maintenance ha proporcionado información útil y práctica a profesionales responsables de la especificación, diseño, instalación y gestión de sistemas de cableado estructurado que sirven a empresas, centros de datos y otros entornos. Estos profesionales tienen el desafío de mantenerse informados sobre estándares en constante evolución, enfoques de diseño e instalación de sistemas, capacidades de productos y sistemas, tecnologías y aplicaciones que dependen de sistemas de cableado estructurado de alto rendimiento. Nuestros editores sintetizan estos complejos temas en múltiples productos de información. Este portafolio proporciona detalles concretos que mejoran la eficiencia en las operaciones diarias y dota a los profesionales del cableado de la perspectiva necesaria para planificar estratégicamente y optimizar el rendimiento a largo plazo de las redes.

Acerca de Patton

Patton es un fabricante estadounidense de renombre mundial en tecnología, productos y servicios de redes y comunicaciones. Patton produce una amplia selección de soluciones tecnológicas basadas en VoIP, extensión Ethernet, comunicaciones inalámbricas y productos de fibra óptica. Fundada en 1984 y con sede en Gaithersburg, MD, EE. UU., Patton tiene una fuerte presencia global y reputación por ofrecer soluciones innovadoras y confiables a una diversa base de clientes. ¡Conectemos!

