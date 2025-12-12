Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 50 000 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|4 december 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|37,36
|37,50
|36,95
|261 520
|MTF CBOE
|3 000
|37,38
|37,45
|37,25
|112 140
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|5 december 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|37,50
|37,85
|37,35
|262 500
|MTF CBOE
|3 000
|37,52
|37,85
|37,35
|112 560
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|8 december 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|37,09
|37,30
|36,95
|259 630
|MTF CBOE
|3 000
|37,08
|37,25
|36,95
|111 240
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|9 december 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|36,52
|36,95
|36,40
|255 640
|MTF CBOE
|3 000
|36,51
|36,80
|36,40
|109 530
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|10 december 2025
|Euronext Brussels
|7 000
|36,33
|36,45
|36,00
|254 310
|MTF CBOE
|3 000
|36,32
|36,45
|36,00
|108 960
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|50 000
|36,96
|37,85
|36,00
|1 848 030
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 429 aandelen heeft aangekocht in de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 201 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|4 december 2025
|200
|36,90
|36,90
|36,90
|7 380
|5 december 2025
|1 229
|37,20
|37,35
|37,20
|45 719
|8 december 2025
|1 600
|37,04
|37,20
|36,90
|59 264
|9 december 2025
|1 400
|36,59
|36,75
|36,35
|51 226
|10 december 2025
|1 000
|36,20
|36,35
|35,90
|36 200
|Totaal
|5 429
|199 789
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|4 december 2025
|800
|37,42
|37,45
|37,40
|29 936
|5 december 2025
|1 001
|37,62
|37,80
|37,35
|37 658
|8 december 2025
|1 400
|37,19
|37,30
|37,00
|52 066
|9 december 2025
|400
|36,90
|37,00
|36,80
|14 760
|10 december 2025
|600
|36,35
|36,45
|36,25
|21 810
|Totaal
|4 201
|156 230
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 28 133 aandelen.
Op 10 december 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 251 664 eigen aandelen aan, of 4,34% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p251212N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst