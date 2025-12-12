Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 50 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
4 december 2025Euronext Brussels7 00037,3637,5036,95261 520
 MTF CBOE3 00037,3837,4537,25112 140
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
5 december 2025Euronext Brussels7 00037,5037,8537,35262 500
 MTF CBOE3 00037,5237,8537,35112 560
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
8 december 2025Euronext Brussels7 00037,0937,3036,95259 630
 MTF CBOE3 00037,0837,2536,95111 240
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
9 december 2025Euronext Brussels7 00036,5236,9536,40255 640
 MTF CBOE3 00036,5136,8036,40109 530
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
10 december 2025Euronext Brussels7 00036,3336,4536,00254 310
 MTF CBOE3 00036,3236,4536,00108 960
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 50 00036,9637,8536,001 848 030

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 429 aandelen heeft aangekocht in de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 201 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
4 december 202520036,9036,9036,907 380
5 december 20251 22937,2037,3537,2045 719
8 december 20251 60037,0437,2036,9059 264
9 december 20251 40036,5936,7536,3551 226
10 december 20251 00036,2036,3535,9036 200
Totaal5 429   199 789


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
4 december 202580037,4237,4537,4029 936
5 december 20251 00137,6237,8037,3537 658
8 december 20251 40037,1937,3037,0052 066
9 december 202540036,9037,0036,8014 760
10 december 202560036,3536,4536,2521 810
Totaal4 201   156 230

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 28 133 aandelen.

Op 10 december 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 251 664 eigen aandelen aan, of 4,34% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

