Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 50 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 4 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,36 37,50 36,95 261 520 MTF CBOE 3 000 37,38 37,45 37,25 112 140 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 5 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,50 37,85 37,35 262 500 MTF CBOE 3 000 37,52 37,85 37,35 112 560 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 8 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,09 37,30 36,95 259 630 MTF CBOE 3 000 37,08 37,25 36,95 111 240 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 9 december 2025 Euronext Brussels 7 000 36,52 36,95 36,40 255 640 MTF CBOE 3 000 36,51 36,80 36,40 109 530 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 10 december 2025 Euronext Brussels 7 000 36,33 36,45 36,00 254 310 MTF CBOE 3 000 36,32 36,45 36,00 108 960 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 50 000 36,96 37,85 36,00 1 848 030

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 429 aandelen heeft aangekocht in de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 201 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 4 december 2025 tot 10 december 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 4 december 2025 200 36,90 36,90 36,90 7 380 5 december 2025 1 229 37,20 37,35 37,20 45 719 8 december 2025 1 600 37,04 37,20 36,90 59 264 9 december 2025 1 400 36,59 36,75 36,35 51 226 10 december 2025 1 000 36,20 36,35 35,90 36 200 Totaal 5 429 199 789





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 4 december 2025 800 37,42 37,45 37,40 29 936 5 december 2025 1 001 37,62 37,80 37,35 37 658 8 december 2025 1 400 37,19 37,30 37,00 52 066 9 december 2025 400 36,90 37,00 36,80 14 760 10 december 2025 600 36,35 36,45 36,25 21 810 Totaal 4 201 156 230

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 28 133 aandelen.

Op 10 december 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 251 664 eigen aandelen aan, of 4,34% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

