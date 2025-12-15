Investorkalender 2026

2026. aastal avaldab AS Merko Ehitus konsolideeritud majandustulemused alljärgnevalt:



Kuupäev Sündmus

5. veebruar 2026

2025. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

6. aprill 2026

2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

7. mai 2026

2026. aasta 3 kuu auditeerimata vahearuanne

6. august 2026

2026. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

5. november 2026

2026. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne





Aktsionäride korraline üldkoosolek 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks toimub 2026. aasta teises kvartalis. Konkreetne aeg ja asukoht teatatakse jooksvalt.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.