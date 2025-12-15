EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 30.11.2025

EfTEN United Property Fund teenis novembris puhaskasumit 236 tuhat eurot ning 2025. aasta 11 kuuga 2,45 miljonit eurot (eelmisel aastal samal ajal 808 tuhat eurot). Fondiosaku puhasväärtus (NAV) oli novembri lõpus 11,31 eurot, kasvades kuuga 0,8%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS'i aktsiasse kajastada selle raamatupidamisliku puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund'i NAV 11,44 eurot, kasvades kuuga 0,9%.

Fondi 80%-lise osalusega arendusettevõttes Invego Uus-Järveküla OÜ broneerisid kliendid novembris kokku kuus 2026. aasta alguses valmivat ridamaja osa ning sõlmisid kolm juba valminud ridamaja osa asjaõiguslepingut. Novembris teenis arendusettevõte kolmelt asjaõiguslepingult 137 tuhat eurot kasumit ning lisaks teenis EfTEN United Property Fund investeeringult 24 tuhat eurot intressitulu. Detsembri alguses lisandusid arenduses müüki viimased 8 veel broneerimata ridamaja osa, mis valmivad 2026. aasta kevadel. Kokku on arenduse kogumahust (165 rida- ja paarismaja osa) veel müümata või broneerimata 12 ridamaja osa.

Detsembris tegi Invego Uus-Järveküla OÜ fondile väljamakse summas 500 tuhat eurot. Sellest ligikaudu 100 tuhat eurot moodustasid omaniklaenu intressid ning ülejäänu oli omaniklaenu põhiosa tagastus. Saadud intressid plaanib fond investoritele välja maksta 2026. a kevadel koos arenduse viimase etapi müügist laekuvate vahenditega. Kokku on käesoleval aastal Invego Uus-Järveküla OÜ-st fondile laekunud 3,2 miljonit eurot. EfTEN United Property Fund investeeris 2021. ja 2022. aastal Uus-Järveküla elurajooni arendusse kokku 3,52 miljonit eurot.

Täpsem EfTEN United Property Fund'i portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

Manus