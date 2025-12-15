Elis reçoit la note « A » au questionnaire climat du CDP

Puteaux, le 15 décembre 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’obtention de la note « A » au questionnaire Climat du Carbon Disclosure Project (CDP) pour la deuxième année consécutive, le maintenant dans la prestigieuse « A-List » du CDP.

Cette distinction, accordée aux 4% des entreprises les plus engagées sur le climat parmi plus de 25 000 entreprises évaluées dans le monde par le CDP en 2025, confirme l’engagement du Groupe en matière de lutte contre le changement climatique et les bénéfices de son modèle circulaire. Pour mémoire, Elis s’est engagé en 2023 dans une stratégie climat ambitieuse, alignée avec les Accords de Paris et validée par la Science Based Targets initiative (SBTi).

Le CDP réalise chaque année, à la demande de nombreux investisseurs, une campagne d’évaluation des entreprises en matière d’engagement climatique, évaluant leur stratégie, leur maturité, l’intégration du climat dans leurs processus internes, leurs objectifs et performance, et leur capacité à engager l’ensemble de la chaîne de valeur sur ces sujets. Les entreprises sont évaluées de « A » (meilleure note) à « D- ». Faire partie de la « A-List » du CDP est donc une reconnaissance pour les entreprises qui font preuve d'excellence dans la définition de leurs objectifs climat et dans leurs initiatives en la matière.

A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Nous sommes honorés de figurer pour la seconde année parmi les membres de la « A-List » du CDP. Cette distinction souligne les bénéfices de notre modèle d’économie circulaire pour répondre aux défis environnementaux actuels, tout en reconnaissant notre engagement constant et les efforts quotidiens de nos équipes dans la lutte contre le changement climatique. »

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

Pour en savoir plus sur la stratégie et la Feuille de Route RSE du Groupe Elis :

https://fr.elis.com/fr/elis-sengage-pour-le-climat

Contacts

Claire Bottineau

Directrice RSE

Tél : + 33 (0)1 75 49 96 25 – claire.bottineau@elis.com

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe