Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 8. december 2025 – 12. december 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 50 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|35.930.521
|16,95
|608.872.525
|8. december 2025
|200.000
|17,80
|3.560.000
|9. december 2025
|200.000
|17,84
|3.568.000
|10. december 2025
|180.000
|17,94
|3.229.200
|11. december 2025
|180.000
|18,08
|3.254.400
|12. december 2025
|170.000
|18,14
|3.083.800
|I alt uge 50
|930.000
|17,95
|16.695.400
|I alt akkumuleret
|36.860.521
|16,97
|625.567.925
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 41.106.217 stk. egne aktier svarende til 2,83% af selskabets aktiekapital.
