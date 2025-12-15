Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

 | Source: Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 8. december 2025 – 12. december 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 50 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse35.930.52116,95608.872.525
8. december 2025200.00017,803.560.000
9. december 2025200.00017,843.568.000
10. december 2025180.00017,943.229.200
11. december 2025180.00018,083.254.400
12. december 2025170.00018,143.083.800
I alt uge 50930.00017,9516.695.400
I alt akkumuleret 36.860.52116,97625.567.925

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 41.106.217 stk. egne aktier svarende til 2,83% af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

Vedhæftede filer


Attachments

AS 83 2025 - Transaktioner under aktietilbagekøbsprogram Alm Brand_Aktietilbagekøb uge 50 2025

Recommended Reading