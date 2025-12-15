Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 8. december 2025 – 12. december 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 50 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 35.930.521 16,95 608.872.525 8. december 2025 200.000 17,80 3.560.000 9. december 2025 200.000 17,84 3.568.000 10. december 2025 180.000 17,94 3.229.200 11. december 2025 180.000 18,08 3.254.400 12. december 2025 170.000 18,14 3.083.800 I alt uge 50 930.000 17,95 16.695.400 I alt akkumuleret 36.860.521 16,97 625.567.925

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 41.106.217 stk. egne aktier svarende til 2,83% af selskabets aktiekapital.

