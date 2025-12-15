SPIE tekent een Europees raamcontract met Tesla voor de uitrol van batterijopslag (BESS)

Cergy, Frankrijk, 15 december 2025 – SPIE, de onafhankelijke Europese marktleider in multitechnische diensten op het vlak van energie en communicatie, kondigt de ondertekening aan van een Europees raamcontract met Tesla voor de uitvoering van projecten rond batterijopslag – battery energy storage system (BESS). Het contract, dat een hernieuwbare looptijd van drie jaar heeft, geldt voor alle Europese dochterondernemingen van de SPIE-groep met expertise in BESS-installaties. Het versterkt de samenwerking tussen beide bedrijven, die gebaseerd is op meerdere afgeronde of lopende projecten in België, Nederland en Frankrijk. Het raamcontract onderstreept de capaciteit van de SPIE-groep om een gestructureerde projectorganisatie op te zetten voor het beheer van strategische projecten.

Eén enkel kader om de groei van energieopslag in Europa te ondersteunen

Energieopslag is een cruciale schakel in de energietransitie. Ze maakt het mogelijk om elektriciteit uit wind- en zonneparken efficiënter in het net te integreren en de stabiliteit van het elektriciteitsnet te garanderen. Dankzij de Megapack-oplossingen van Tesla levert SPIE technische diensten met hoge toegevoegde waarde, waaronder engineering, Balance of Plant-werken (BoP), aansluiting op hoog- en middenspanningsnetten, installatie van hulpmiddelen (beveiliging, verlichting, branddetectie en bewakingssystemen) en de ingebruikname van de installaties.

Het raamcontract harmoniseert de juridische en operationele voorwaarden voor alle Europese Megapack-projecten die door SPIE worden geïnstalleerd. Het omvat de activiteiten in Frankrijk en creëert nieuwe kansen in andere landen, waaronder Polen en Duitsland, waar dochterondernemingen van de groep hun expertise op dit domein reeds hebben aangetoond.

Sterke referenties in een snelgroeiende sector

SPIE heeft al bijgedragen, of draagt momenteel bij, aan verschillende toonaangevende energieopslagprojecten die gebruikmaken van de Megapack-technologie van Tesla, waaronder:

Ville-sur-Haine (België): de installatie van een systeem van 50 MW/200 MWh (53 Megapacks), de levering van BoP-werken en een aansluiting van 150 kV op het openbare elektriciteitsnet.

Vlissingen (Nederland): deelname aan het “Mufasa”-project, dat zal leiden tot de grootste BESS-site in Nederland (372 Megapacks, 1,4 GWh).

Departement Eure (Frankrijk): de installatie van een BESS-eenheid van 100 MW/200 MWh, inclusief de bouw van een elektrisch onderstation van 90 kV voor aansluiting op het RTE-net. De werkzaamheden startten in september 2025 en de ingebruikname is gepland tegen eind 2026.

Een bijdrage aan de Europese energietransitie

Deze projecten positioneren SPIE als een belangrijke speler op het vlak van energieopslag in Europa, die kan bouwen op internationale expertise en uniforme uitvoering garandeert in overeenstemming met de strengste internationale normen. Door haar praktijken op Europees niveau te standaardiseren, versterkt SPIE haar vermogen om klanten te ondersteunen bij de decarbonisatie van hun infrastructuur en om de ontwikkeling van een flexibelere en veerkrachtigere energiemix te stimuleren.

Tobias Zaers, Business Development and Marketing Director bij SPIE, verklaart:

"Deze overeenkomst weerspiegelt het vertrouwen dat een belangrijke wereldspeler in de energiesector stelt in de technische expertise en pan-Europese organisatie van SPIE. We hebben de samenwerking tussen onze dochterondernemingen versterkt door systematische kennisdeling, waardoor we onze nationale expertise kunnen benutten. Door ons industriële vakmanschap, onze lokale verankering en onze collectieve intelligentie te combineren, leveren we actief een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzamer energiemodel dat gebaseerd is op betrouwbaarheid, prestaties en efficiëntie."

Over SPIE

SPIE is een onafhankelijke Europese marktleider in multitechnische dienstverlening op het vlak van energie en communicatie. De 55.000 werknemers van de Groep zetten zich in voor het ondersteunen van de energietransitie en een verantwoorde digitale transformatie.

De SPIE groep genereert een geconsolideerde omzet van €9.9 miljard en een geconsolideerde EBITA van €712 miljoen in 2024.

