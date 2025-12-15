Bureau Veritas - Nouvelles nominations au sein du Conseil d’administration

COMMUNIQUE DE PRESSE



Courbevoie – 15 décembre 2025

Nouvelles nominations au sein du Conseil d’administration de Bureau Veritas

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce que le Conseil d’administration, sous la présidence de Monsieur Laurent Mignon, a nommé Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux en qualité d’Administrateur Référent indépendant, de Président du Comité des nominations et des rémunérations et de Vice-Président du Conseil d’administration de la Société, en remplacement de Monsieur Pascal Lebard qui perd sa qualité d’indépendant après douze ans de mandat.

Le Conseil d'administration de Bureau Veritas, qui s’est réuni le 22 octobre 2025, a décidé, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, de nommer, à compter du 13 décembre 2025, Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux en qualité d’Administrateur Référent indépendant, de Président du Comité des nominations et des rémunérations et de Vice-Président du Conseil d’administration de la Société, et ce pour la durée de son mandat d’administrateur restant à courir. Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux siège au Conseil d’administration en qualité d’administrateur indépendant depuis 2023.

Cette nomination intervient en remplacement de Monsieur Pascal Lebard qui a atteint douze ans de mandat au 13 décembre 2025 et qui ne peut donc plus être qualifié d’administrateur indépendant au sens des recommandations du Code AFEP/MEDEF.

Par ailleurs, le Conseil d’administration du même jour, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a procédé aux nominations suivantes au sein des Comités du Conseil d’administration avec effet au 13 décembre 2025 :

Nomination de Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux en qualité de membre du Comité d’audit et des risques ;

Nomination de Madame Julie Avrane en qualité de membre du Comité des nominations et des rémunérations.

Monsieur Pascal Lebard reste membre du Comité des nominations et des rémunérations, du Comité stratégique et du Comité RSE.

Le Conseil d’administration demeure composé de 12 membres. Le taux d'indépendance s’élève désormais à 58 %.

En ce qui concerne les Comités, les taux d’indépendance sont les suivants :

80 % au sein du Comité d’audit et des risques ;

60 % au sein du Comité des nominations et des rémunérations ;

50 % au sein du Comité stratégique et du Comité RSE.





***

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques du Groupe aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn .

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com .





















CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACT MEDIAS Laurent Brunelle Frédéric Vallois +33 (0) 7 79 52 69 21 frederic.vallois@bureauveritas.com laurent.brunelle@bureauveritas.com Colin Verbrugghe +33 (0) 6 80 53 26 72 colin.verbrugghe@bureauveritas.com



Romain Gorge



romain.gorge@bureauveritas.com







Inès Lagoutte



ines.lagoutte@bureauveritas.com

Pièce jointe