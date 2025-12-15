Melexis: update on the share buy-back program

Press release - Regulated Information


Ieper, Belgium – 15 December 2025, 17.45 hrs CET

Melexis reports the purchase of 33,000 Melexis shares on Euronext Brussels in the period from 8 to 12 December 2025, related to the share buy-back program announced on 10 December 2024 which ended on 10 December 2025, and to the share buy-back program announced on 10 December 2025 which started on 11 December 2025.


Trade dateTotal shares purchasedAverage price (€)Min price (€)Max price (€)Buyback amount (€)
8/12/20259,00059.3059.0060.70533,728
9/12/20258,00059.0058.5559.30472,011
10/12/20258,00059.0358.5560.45472,214
11/12/20254,00058.3657.9058.80233,420
12/12/20254,00057.8957.4558.65231,568
TOTAL33,00058.8857.4560.701,942,940

Under the share buy-back program announced on 10 December 2025 for up to 850,000 shares, Melexis purchased 8,000 treasury shares. 

Including 831,491 shares purchased under the share buy-back program announced on 10 December 2024 which ended on 10 December 2025, Melexis now holds 839,431 treasury shares.



