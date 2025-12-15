Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 15 december 2025, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 33.000 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 8 tot 12 december 2025, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2024 dat eindigde op 10 december 2025, en van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 8/12/2025 9.000 59,30 59,00 60,70 533.728 9/12/2025 8.000 59,00 58,55 59,30 472.011 10/12/2025 8.000 59,03 58,55 60,45 472.214 11/12/2025 4.000 58,36 57,90 58,80 233.420 12/12/2025 4.000 57,89 57,45 58,65 231.568 TOTAAL 33.000 58,88 57,45 60,70 1.942.940

Onder het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025 voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 8.000 eigen aandelen aangekocht.

