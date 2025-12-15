Information réglementée

Paris, 15 décembre 2025

DECLARATION EXERCICE 2026/06 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 8 décembre au 12 décembre 2025

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 1-Dec-25 NL0015001W49 30 849 13,6928 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 1-Dec-25 NL0015001W49 18 014 13,6681 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 1-Dec-25 NL0015001W49 1 000 13,5600 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 2-Dec-25 NL0015001W49 33 996 13,3262 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 2-Dec-25 NL0015001W49 27 343 13,2969 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 2-Dec-25 NL0015001W49 4 000 13,2533 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 3-Dec-25 NL0015001W49 30 000 13,1336 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 3-Dec-25 NL0015001W49 25 000 13,1256 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 3-Dec-25 NL0015001W49 1 500 13,1133 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 4-Dec-25 NL0015001W49 24 884 13,4676 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 4-Dec-25 NL0015001W49 23 719 13,4502 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 4-Dec-25 NL0015001W49 1 000 13,4150 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 5-Dec-25 NL0015001W49 27 008 13,4606 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 5-Dec-25 NL0015001W49 21 492 13,4702 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 5-Dec-25 NL0015001W49 2 500 13,4360 TQE

