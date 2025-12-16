Coop Pank sõlmis esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu koos EIP Grupiga

Coop Pank AS („Coop“) sõlmis eile, 15. detsembril 2025, oma esimese sünteetilise väärtpaberistamise tehingu Euroopa Investeerimispanga Grupiga (EIP Grupp), kuhu kuuluvad Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Euroopa Investeerimispank (EIP). Tehingu eesmärk on toetada uut laenutegevust Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, pöörates erilist tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja keskkonnasäästlikkusele.

Tehingu raames annab EIF garantii laenu- ja liisingportfellile mahus 200 miljonit eurot, mis koosneb Coop Pank AS-i ja selle tütarettevõtte Coop Liising AS-i poolt väljastatud laenudest ja liisingutest. EIF-i poolt väljastatav 197 miljoni euro suurune finantsgarantii katab väärtpaberistatud portfelli senior-seeria (171 miljonit eurot) ja mezzanine-seeria (26 miljonit eurot). EIF-i mezzanine-seeria positsioon ning osa senior-seeria positsioonist on omakorda EIP poolt tagatud (counter-guaranteed). Junior-seeria ehk esimese kahju riskikiht on mahuga ligikaudu 3 miljonit eurot ja jääb täielikult Coop Panga bilanssi.

Tänu sellele sünteetilise väärtpaberistamise tehingule saab Coop Pank kapitalileevenduse, mis võimaldab Coop Panga kontsernil oma tehingudokumentides võetud kohustuste raames väljastada kuni 249 miljonit eurot uusi laene ja liisinguid Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) ning Mid-Cap ettevõtetele kuni 2028. aasta lõpuni.

Tehingu tingimuste kohaselt suunatakse uusi laene välja andes vähemalt 49 miljonit eurot projektidesse, mis toetavad soolist võrdõiguslikkust ning vähemalt 17 miljonit eurot kliimameetmete ja keskkonnasäästlikkuse kriteeriumitele vastavatesse projektidesse. See rõhutab Coop Panga ja EIP Grupi pühendumust aidata kaasa üleminekule madala süsinikusisaldusega majandusele.

Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„See tehing – sünteetiline väärtpaberistamine – on Coop Panga jaoks oluline verstapost, mis võimaldab läbi innovaatilise finantsinstrumendi pakkuda Eesti ettevõtetele senisest soodsamat finantseerimist. Oleme koos Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondiga loonud tugeva aluse Eesti ettevõttete jätkusuutlikuks kasvuks.

Tänu sellele koostööle saab Coop Pank pakkuda Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele kuni 249 miljonit eurot uut rahastust, et senisest veelgi enam hoida ja edendada elu igas Eestimaa paigas. Osa uutest laenudest suunatakse soolise võrdõiguslikkuse ja keskkonnasäästlikkuse edendamisse, mis lähtub nii rahastuse tingimustest kui ka Coop Panga väärtustest.“

EIP asepresidendi Karl Nehammer kommentaar:





„See oluline kokkulepe Coop Pangaga näitab, kuidas uuenduslikud finantsinstrumendid võivad avada märkimisväärse rahastusvõimaluse VKE-dele, samal ajal toetades soolise võrdsuse ja jätkusuutlikkuse eesmärke. Koos aitame Eesti ettevõtetel kasvada ning toetame üleminekut rohelisemale ja kaasavamale majandusele.

EIF tegevjuht Marjut Falkstedt kommentaar:

„See tehing tugevdab kohalikku pangandussektorit, toob Eesti majandusse uut rahastust ning toetab ühiskondlikult olulisi projekte alates soolisest võrdsusest kuni kliimameetmeteni. See on suurepärane näide sellest, kuidas EIF ja EIP saavad kasutada uuenduslikke struktuure, et saavutada reaalne mõju.

Taustainfo

Coop Pank AS on Eesti kapitalil põhinev universaalpank ning üks viiest universaalpangast, mis Eestis tegutsevad. Pangal on 225 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu institutsioon, mis pakub pikaajalist rahastust projektidele, mis toetavad ELi ühiseid strateegilisi eesmärke. Panga osanikud on 27 liikmesriiki. EIP tegevus aitab suurendada Euroopa majanduslikku konkurentsivõimet, toetab innovatsiooni ja kestlikku arengut, tugevdab sotsiaalset ja territoriaalset sidusust ning toetab õiglast ja kiiret üleminekut kliimaneutraalsele majandusele.

Euroopa Investeerimisfond (EIF) on osa EIP Groupist. EIF toetab Euroopa mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, parandades nende juurdepääsu rahastusele koostöös valitud finantsvahendajatega, sealhulgas pankade, garantiiasutuste, liisingufirmade, mikrokrediidipakkujate ja riskikapitalifondidega. EIF asutati 1994. aastal ning tegutseb kõigis ELi liikmesriikides, kandidaatriikides, Liechtensteinis ja Norras. EIFi peamine aktsionär on EIP, teised osanikud on Euroopa Komisjon ja mitmed Euroopa finantsasutused.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

