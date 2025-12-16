Inbank viis lõpule autode täisteenusrendi ettevõtte Mobire Group omandamise

Eesti ja Leedu konkurentsiametid andsid loa tehingule, mille kohaselt omandas AS-i Inbank tütarettevõte AS Inbank Holdings täiendava 33% suuruse osaluse Mobire Group OÜ-s, saades ettevõtte ainuomanikuks.

Novembris sõlmitud lepingu kohaselt suurendas Inbank oma osaluse Mobire Group OÜ-s 100%-ni ning ettevõttest sai Inbanki ainuomanduses olev tütarettevõte.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5900 kaupmehega on Inbankil 915 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee



