Investeringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt.(Selskabsmeddelelse 37/2025)

Følgende ændringer er gennemført i prospektet:

  • Afdeling Europa Trends KL startede sine aktiviteter den 8. december 2025. Andelsklassen Europa Trends A DKK tilhørende afdelingen optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 18. december 2025. Oplysninger om andelsklassen fremgår af afdelingsbeskrivelsen på side 31 i prospektet. Oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser, samt formue per dags dato fremgår nedenfor:
AndelsklasseISINAntal investorerAntal cirkulerende andeleFormue i DKK
Europa Trends A DKKDK0064196232334798.78280 mio.
  • Afdelingerne Sydinvest Megatrends KL og Sydinvest Megatrends Akkumulerende skifter benchmark, med virkning fra d. 31.12.2025.
  • Indarbejdelse af et samlet risikooverblik, hvor de væsentligste risici er identificeret på afdelingsniveau. De henvises hertil, under hver afdeling.
  • Redaktionelle ændringer.

Prospektet er vedhæftet og kan findes på www.sydinvest.dk.

