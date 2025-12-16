Investeringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt.(Selskabsmeddelelse 37/2025)
Følgende ændringer er gennemført i prospektet:
- Afdeling Europa Trends KL startede sine aktiviteter den 8. december 2025. Andelsklassen Europa Trends A DKK tilhørende afdelingen optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 18. december 2025. Oplysninger om andelsklassen fremgår af afdelingsbeskrivelsen på side 31 i prospektet. Oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser, samt formue per dags dato fremgår nedenfor:
|Andelsklasse
|ISIN
|Antal investorer
|Antal cirkulerende andele
|Formue i DKK
|Europa Trends A DKK
|DK0064196232
|334
|798.782
|80 mio.
- Afdelingerne Sydinvest Megatrends KL og Sydinvest Megatrends Akkumulerende skifter benchmark, med virkning fra d. 31.12.2025.
- Indarbejdelse af et samlet risikooverblik, hvor de væsentligste risici er identificeret på afdelingsniveau. De henvises hertil, under hver afdeling.
- Redaktionelle ændringer.
Prospektet er vedhæftet og kan findes på www.sydinvest.dk.
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
Vedhæftet fil