Festi hf.: Fjárhagsdagatal 2026

 | Source: Festi hf. Festi hf.

Festi mun halda aðalfundi og birta árshluta- og ársuppgjör samkvæmt neðangreindu fjárhagsdagatali.

4F 20255. febrúar 2026Ársuppgjör 2025
AGM5. mars 2026Aðalfundur 2026
1F 202629. apríl 2026Árshlutauppgjör
2F 202628. júlí 2026Árshlutauppgjör
3F 202628. október 2026Árshlutauppgjör
4F 20263. febrúar 2027Ársuppgjör 2026
AGM4. mars 2027Aðalfundur 2027

Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða viðkomandi dags. 

Dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Nánari upplýsingar veita Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi – asta@festi.is og Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi - (mki@festi.is).


