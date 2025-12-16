Festi hf.: Fjárhagsdagatal 2026

Festi mun halda aðalfundi og birta árshluta- og ársuppgjör samkvæmt neðangreindu fjárhagsdagatali.
|4F 2025
|5. febrúar 2026
|Ársuppgjör 2025
|AGM
|5. mars 2026
|Aðalfundur 2026
|1F 2026
|29. apríl 2026
|Árshlutauppgjör
|2F 2026
|28. júlí 2026
|Árshlutauppgjör
|3F 2026
|28. október 2026
|Árshlutauppgjör
|4F 2026
|3. febrúar 2027
|Ársuppgjör 2026
|AGM
|4. mars 2027
|Aðalfundur 2027
Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða viðkomandi dags.
Dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.
Nánari upplýsingar veita Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi – asta@festi.is og Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi - (mki@festi.is).