Weight Watchers lance une plateforme entièrement intégrée pour une nouvelle ère de santé liée au poids

NEW YORK, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ : WW) («Weight Watchers»), leader mondial de la gestion du poids fondée sur la science, lance aujourd'hui une nouvelle expérience entièrement intégrée, associant nutrition personnalisée, soutien comportemental et contenu spécialisé et Coaching, le tout au sein d'une application et d'une plateforme numérique repensées. Conçue pour une nouvelle ère de la gestion du poids et de la santé à long terme, cette nouvelle offre intégrée propose un accompagnement coordonné, fondé sur des données probantes, qui s'adapte au quotidien des membres et les aide à obtenir et à maintenir de meilleurs résultats.

«La santé liée au poids a évolué, mais pas le besoin d’un accompagnement efficace», a déclaré Tara Comonte, PDG de Weight Watchers. «Depuis plus de 60 ans, Weight Watchers aide ses membres à adopter des habitudes saines, à surmonter les obstacles et à atteindre leurs objectifs avec des résultats durables. Notre expérience repensée s’appuie sur cette base, avec une nutrition personnalisée, du contenu et des outils numériques intelligents qui permettent aux membres de comprendre ce qui fonctionne pour eux et de s’adapter à l’évolution de leurs besoins — que les médicaments fassent partie de leur parcours ou non.»

Une nouvelle expérience numérique conçue pour obtenir de meilleurs résultats

Weight Watchers dévoile une expérience numérique repensée qui allie des décennies d'expertise en changements comportementaux à de nouvelles technologies, afin d'offrir à ses membres une vision plus claire et plus personnalisée de leur santé pondérale et de les aider à atteindre et maintenir leurs objectifs avec davantage de succès.

L'Indice Santé Globale, un indicateur simple des progrès, fondé sur la science



Au cœur de cette nouvelle expérience se trouve l’Indice Santé Globale , un nouvel indicateur fondé sur des données probantes qui transforme les habitudes quotidiennes en un système de notation facile à comprendre. Il s'appuie sur des données clés telles que la composition corporelle, ainsi que la nutrition, l'activité physique et le sommeil, collectées via plus de 60 appareils et applications connectés, permettant aux membres de mieux comprendre quelles habitudes influencent réellement leur progression globale.





Le nouveau Body Scanner IA suit l'évolution de la masse graisseuse et musculaire au fil du temps, offrant des informations que la balance seule ne peut fournir. Cela est particulièrement important pour les membres en période de ménopause ou suivant un traitement GLP-1, qui peuvent constater des changements significatifs de leur poids corporel. Ils bénéficient ainsi d'une vision plus claire qui favorise la perte de graisse tout en préservant la masse musculaire et la force.





Les membres auront accès à du contenu fitness premium directement dans l'application, notamment des programmes de renforcement musculaire et de mouvements fonctionnels progressifs issus de la méthode LIFTED de Holly Rilinger. Ce programme accompagne les membres à chaque étape de leur parcours, qu'ils traversent la ménopause, qu'ils prennent des médicaments analogues du GLP-1 ou qu'ils cherchent simplement à intégrer une activité physique durable à un mode de vie plus sain.





Au fur et à mesure que les membres progressent dans leur parcours de perte de poids, ils peuvent désormais choisir parmi des modes flexibles leur permettant d’ajuster le niveau et le type de soutien requis. Les modes initiaux comprennent le mode Boost, pour un parcours plus structuré, conçu pour ceux qui souhaitent donner un coup d’accélérateur à leur progression, le mode Perte, l'approche éprouvée de Weight Watchers, offrant aux membres une base solide pour une progression constante et durable, et le mode Maintien, axé sur le maintien des résultats sur le long terme.

«Aujourd'hui, le parcours de santé liée au poids nécessite bien plus qu'un simple outil. Un accès à des informations claires, des conseils personnalisés et un accompagnement qui s'adapte à l'évolution des besoins, tout cela est essentiel», a déclaré la Dre Kim Boyd, médecin-chef chez Weight Watchers. « C'est pourquoi nous avons mis au point des outils tels que l’Indice Santé Globale et le Body Scanner IA, afin d’aider nos membres à mieux comprendre leurs progrès au-delà du poids indiqué sur la balance, à prendre des décisions plus éclairées au quotidien et à adopter les comportements qui favorisent de meilleurs résultats et des progrès durables.»

Une marque audacieuse et repensée pour une nouvelle ère de la santé liée au poids

Inspiré par les commentaires de ses membres, Weight Watchers présente une identité de marque repensée, reflétant l'évolution de la marque sur sa plateforme et dans le paysage plus large de la santé. Cette nouvelle identité incarne ce que Weight Watchers est aujourd'hui: intégrée, intelligente, fondée sur des données probantes et toujours centrée sur l’humain.

Le nouveau logo audacieux véhicule stabilité, confiance et réputation de la marque en matière de résultats durables sur la santé. La barre de progression, inspirée des parcours des membres, souligne le caractère profondément personnel et émotionnel de la perte de poids. La typographie moderne harmonise l’ensemble, créant une expérience de marque unifiée et inspirante qui célèbre à la fois les progrès et la personnalisation.

«Cette évolution va bien au-delà d'une nouvelle identité visuelle. Pour nous, la marque Weight Watchers se vit au quotidien, à travers notre expérience, nos Coachs, notre communauté et notre soutien médical», a déclaré Julie Rice, responsable de l'expérience chez Weight Watchers. «Tout est conçu autour d'une compréhension approfondie de la vie réelle et des objectifs de nos membres, afin que l’accompagnement soit personnalisé, connecté et cohérent, quel que soit l’étape de leur parcours avec Weight Watchers.»

Disponibilité

La nouvelle expérience sera disponible en Suisse début janvier 2026. L'application Weight Watchers est disponible sur iOS et Android, pour une interface fluide et moderne sur tous les appareils.

À PROPOS DE WEIGHT WATCHERS

Weight Watchers est le leader mondial de la gestion du poids fondée sur la science, offrant un système de soutien intégré, conçu pour l'ère des traitements GLP-1, qui combine expertise scientifique, médicaments (aux États-Unis uniquement), technologies de pointe et relations humaines. Fort de plus de 60 ans d'expérience, Weight Watchers est le programme commercial de gestion du poids le plus étudié au monde, proposé à travers le programme de perte de poids n° 1 recommandé par les médecins aux États-Unis. Son approche holistique et personnalisée comprend également des interventions cliniques réalisées aux États-Unis et l'accès aux médicaments GLP-1 lorsque cela est médicalement justifié, ainsi qu'un réseau mondial de Coachs et de soutien communautaire. Depuis 1963, l'entreprise s'appuie sur la science pour offrir à ses membres le soutien personnalisé dont ils ont besoin pour atteindre et maintenir leurs objectifs, quelle que soit l’étape de leur parcours. Les membres peuvent accéder directement à ces solutions ou via la plateforme complète Weight Watchers® pour les entreprises, destinée aux employeurs, aux régimes de santé et aux payeurs. Dans un environnement saturé de conseils contradictoires, d'applications isolées et de solutions standardisées, Weight Watchers propose une voie éprouvée, fondée sur la recherche, basée sur l'empathie et conçue pour aider chaque membre à se sentir mieux dans son corps et à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur weightwatchers.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34c65465-3865-40d9-a911-230521fa7d14/fr







