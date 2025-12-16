WEIGHT WATCHERS LANCEERT EEN VOLLEDIG GEÏNTEGREERD PLATFORM VOOR HET GLP-1-TIJDPERK

NEW YORK, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ: WW) (“Weight Watchers”), de wereldwijde leider in wetenschappelijk onderbouwd afvallen, introduceert vandaag een nieuwe, volledig geïntegreerde formule. Deze combineert ondersteuning voor leden die GLP-1-medicatie gebruiken met voeding op maat, gedragsondersteuning, coaching en community. En dit alles binnen een vernieuwde app en digitaal platform. Deze aanpak is ontwikkeld voor een nieuw tijdperk in afvallen en gezondheid op de lange termijn. We bieden wetenschappelijk bewezen ondersteuning die zich aanpast aan het dagelijkse leven van onze leden en helpen hen de allerbeste resultaten te behalen én te behouden.

“Nu GLP-1-medicatie op steeds meer markten verkrijgbaar is, zoeken mensen deskundig advies en ondersteuning die past bij hun dagelijkse leven. Bovendien willen ze vooral echte en blijvende resultaten. Dit is precies wat Weight Watchers biedt. Sterker nog: leden die GLP-1-medicatie gebruiken en tegelijkertijd het programma van Weight Watchers volgen, vallen meer af en ervaren meer tevredenheid en een betere levenskwaliteit”, zegt Tara Comonte, CEO van Weight Watchers. “Weight Watchers combineert meer dan zestig jaar aan wetenschappelijk onderbouwde gedragsverandering met structuur, coaching en community". Hier bouwen we nu op verder, met een vernieuwd programma met eenvoudige, overzichtelijke tools die zijn afgestemd op de unieke behoeften van leden, zodat ze blijvende resultaten kunnen behalen.

Succes met GLP-1: een compleet ondersteuningsprogramma

Nu GLP-1-medicatie in steeds meer landen verkrijgbaar is, hebben mensen behoefte aan betrouwbaar advies voor veilig en effectief gebruik. Dat is precies waar het nieuwe programma Succes met GLP-1 voor is ontwikkeld. Het programma biedt gepersonaliseerd voedingsadvies, tools om gewichtsverlies en medicatiedosering mee bij te houden, strategieën hoe je kan omgaan met bijwerkingen en een krachttrainingsplan om je spiermassa te behouden. Leden krijgen daarnaast toegang tot speciale GLP-1-coaches en tot online community’s waar ze contact kunnen leggen met mensen die een vergelijkbaar traject doorlopen.

Omdat GLP-1-gebruikers in veel landen nog te maken hebben met versnipperde ondersteuning, speelt Succes met GLP-1 in op een belangrijke behoefte. Het biedt structuur, ondersteuning bij gedragsverandering en een stok achter de deur dankzij de community, wat samen bijdraagt aan betere resultaten met medicatie. Onze leden kunnen altijd gebruikmaken van het volledige programma en alle tools en ondersteuning om GLP-1-medicatie met vertrouwen en succes toe te passen, ongeacht waar ze hun voorschrift verkrijgen.

Een nieuwe digitale ervaring met betere resultaten

Naast Succes met GLP-1 introduceert Weight Watchers een volledig vernieuwd digitaal platform, waarin decennialange expertise in gedragsverandering wordt gecombineerd met nieuwe technologie. Dit geeft leden een beter inzicht in hun gewichtsgerelateerde gezondheid en helpt hen om hun doelen te behalen met blijvende resultaten.

Gezondheidsscore: een eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde blik op vooruitgang

In de nieuwe ervaring staat de Gezondheidsscore centraal. Dat is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument waarmee dagelijkse gewoonten worden vertaald naar een eenvoudige score. De score haalt gegevens op uit een heleboel gekoppelde apparaten en apps, bijvoorbeeld over lichaamssamenstelling, voeding, beweging en slaap. Zo krijgen leden beter inzicht in welke gewoonten voor de meeste vooruitgang zorgen.

AI-lichaamsscanner, die helpt veranderingen op te merken

De nieuwe AI-lichaamsscanner houdt veranderingen in vet- en spiermassa bij en geeft inzichten die je niet krijgt met alleen een weegschaal. Dit is in het bijzonder waardevol voor leden in de menopauze en voor leden die GLP-1-afslankmedicatie gebruiken en in hoog tempo afslanken, zodat ze duidelijker weten of ze spiermassa behouden terwijl hun vetpercentage afneemt.

Exclusieve fitnesscontent

Leden krijgen toegang tot premium fitnesscontent binnen de app, waaronder krachttraining en functionele beweging via The LIFTED Method van Holly Rilinger. Dit programma ondersteunt leden in elke fase van hun traject, of ze nu in de menopauze zitten, GLP-1-afslankmedicatie gebruiken of simpelweg meer willen bewegen op lange termijn, als onderdeel van een gezondere levensstijl.

Een modus die je kan veranderen naargelang je behoeftenTerwijl leden verschillende fasen doorlopen tijdens hun afslanktraject, hebben ze nu de flexibiliteit om een modus te kiezen waarmee ze het niveau en het type ondersteuning kunnen aanpassen. De initiële modi zijn: Boost, een meer gestructureerde aanpak voor wie een vliegende start wil maken; Afvallen, de vertrouwde methode van Weight Watchers die leden helpt met geleidelijke vooruitgang met blijvende resultaten; en Stabiliseren, gericht op het behouden van resultaten op de lange termijn.

“Een modern traject naar een gezond gewicht vraagt om meer dan één enkele tool, het vraagt om heldere inzichten, persoonlijke begeleiding en ondersteuning die meegroeit met veranderende behoeften”, zegt dr. Kim Boyd, medisch directeur bij Weight Watchers. “Daarom hebben we innovaties ontwikkeld zoals de Gezondheidsscore en de AI-lichaamsscanner, die leden helpen hun vooruitgang beter te begrijpen en elke dag betere keuzes te maken. Samen met gestructureerde voeding, beweging en gedragsondersteuning leidt dit tot blijvende resultaten, zeker voor GLP-1-gebruikers.”

Verbeterde community-ondersteuning

Weight Watchers onderscheidt zich door échte menselijke verbinding. Het bedrijf heeft 62 jaar ervaring met community-ondersteuning en de ervaren coaches helpen leden omgaan met de uitdagingen die komen kijken bij een afslanktraject. Dit aanbod wordt uitgebreid met een rijkere online ervaring en een groeiend programma-aanbod, zodat meer mensen toegang krijgen tot deze ondersteuning, ongeacht in welke situatie ze zich bevinden.

Leden kunnen zich aansluiten bij kleine groepen die gericht zijn op onderwerpen zoals GLP-1-medicatie, menopauze, voeding of beweging. Zo kunnen ze niet alleen bijleren van anderen die een vergelijkbaar traject doorlopen, maar vinden ze er ook steun. Of het nu gaat om omgaan met de bijwerkingen van GLP-1-medicatie, volhouden tijdens de drukke periode rondom de feestdagen, routines oppakken na een tegenslag of het vieren van welke vorm van vooruitgang dan ook: deze community’s bieden bewezen ondersteuning die verder reikt dan wat je in je eentje kan bereiken.

Een vernieuwd merk voor een nieuw tijdperk in gewichtsgerelateerde gezondheid

Geïnspireerd door feedback van leden, introduceert Weight Watchers een vernieuwde merkidentiteit die de evolutie van het bedrijf weerspiegelt, zowel binnen ons eigen platform als in het bredere zorglandschap. De nieuwe identiteit laat zien wat Weight Watchers vandaag de dag is: geïntegreerd, intelligent, wetenschappelijk bewezen en altijd geworteld in de zorg voor echte mensen.

Het krachtige nieuwe logo straalt stabiliteit en vertrouwen uit. Het onderstreept de reputatie van het merk op het gebied van blijvende gezondheidsresultaten. De voortgangsbalk, geïnspireerd op het traject van leden, laat zien dat afvallen een persoonlijk en emotioneel proces is. Dankzij de moderne typografie komt alles samen in een inspirerende merkervaring die vooruitgang en een persoonlijke benadering belichaamt.

“Deze evolutie gaat veel verder dan een nieuwe visuele identiteit. Voor ons leeft het merk van Weight Watchers in alles wat we doen: in de ervaring die we bieden, de coaches, de community en de medische ondersteuning”, zegt Julie Rice, Directeur Klantbeleving bij Weight Watchers. “Alles is ontworpen vanuit een diepgaand begrip van het echte leven en de doelen van onze leden, zodat de ondersteuning persoonlijk, betrokken en consistent aanvoelt, ongeacht hoe of waar iemand voor het eerst met Weight Watchers in aanraking komt.”

Beschikbaarheid

De vernieuwde ervaring is vanaf begin januari 2026 beschikbaar in Vlaanderen. De app van Weight Watchers is te gebruiken op zowel iOS als Android en biedt een soepele, moderne interface op alle apparaten.

Weight Watchers is wereldwijd leider op het gebied van wetenschappelijk onderbouwd afvallen. Het biedt een geïntegreerd ondersteuningssysteem dat is afgestemd op het GLP-1-tijdperk en dat wetenschappelijke expertise, medicatie (alleen in de VS), geavanceerde technologie en menselijke verbinding met elkaar combineert. Met meer dan 60 jaar ervaring is Weight Watchers het meest bestudeerde commerciële afslankprogramma ter wereld, dat het vaakst wordt geadviseerd door artsen. De alomvattende en gepersonaliseerde aanpak omvat ook klinische interventies in de VS en toegang tot GLP-1-medicatie wanneer dit medisch verantwoord is, en een wereldwijd netwerk van coaches en community-ondersteuning. Sinds 1963 biedt Weight Watchers leden wetenschappelijk onderbouwde begeleiding en de persoonlijke ondersteuning die ze nodig hebben om hun doelen te behalen met blijvend resultaat, ongeacht waar ze zich bevinden in hun traject. Leden kunnen het programma rechtstreeks gebruiken of via het platform van Weight Watchers for Business, dat is bedoeld voor werkgevers, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. In een wereld vol tegenstrijdige adviezen, afgezonderde apps en one-size-fits-all oplossingen, biedt Weight Watchers een bewezen weg vooruit, gebaseerd op onderzoek, met aandacht voor het individu en ontworpen om elk lid zich beter in hun vel te laten voelen en een langer, gezonder leven te leiden.

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/79f0647d-d5a9-4a0e-9b17-9ac391428344/nl