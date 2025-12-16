„INVL Baltic Farmland“ 2026-ųjų investuotojų kalendorius

AB „INVL Baltic Farmland“ 2026 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:
2026 m. vasario 27 - kovo 1 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinė vadovybės ataskaita;
2026 m. gegužės 19 d. – 2026 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka;
2026 m. rugpjūčio 18 d. – 2026 m. pusmečio vadovybės ataskaita;
2026 m. lapkričio 17 d. – 2026 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas egle.surpliene@invaldainvl.com