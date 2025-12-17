Inbanki 2026. aasta finantskalender

AS Inbank teatab käesolevaga, et on kinnitanud 2026. majandusaasta finantskalendri, mille kohaselt plaanib avalikustada informatsiooni ja korraldada aktsionäride üldkoosoleku järgmistel kuupäevadel:

26.02.2026 2025. aasta 4. kvartali ja 12 kuu auditeerimata vahearuanne

05.03.2026 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne

31.03.2026 Aktsionäride üldkoosolek

30.04.2026 1. kvartali vahearuanne

30.07.2026 2. kvartali vahearuanne

29.10.2026 3. kvartali vahearuanne

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5900 kaupmehega on Inbankil 915 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee