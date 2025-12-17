Virtune förlänger samarbetet med Truls Möregårdh

Stockholm, den 17 december 2025 – Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, förlänger sitt samarbete med pingisstjärnan Truls Möregårdh. Efter två olympiska silver 2024 och segern mot världsettan i finalen av storturneringen WTT Europe Smash 2025 går Truls in i den intensiva säsongen 2026 med både energi och nyfikenhet. Det är egenskaper som också präglar Virtunes syn på framtiden.

Virtune är en ledande svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar. Bolaget har vuxit snabbt i Norden och satsar nu även på den tyska marknaden, med ambitionen att ge både privatpersoner och professionella investerare en tryggare och reglerad väg in i kryptotillgångar.

"Jag gillar att jobba med Virtune eftersom de vågar utforska hur investeringar kan utvecklas i framtiden. Det passar mig och hur jag själv vill tänka framåt. Att vi fortsätter tillsammans känns både rätt och inspirerande inför nästa säsong." säger Truls Möregårdh.

Truls är känd för sin underhållande spelstil och sin vilja att testa nytt, vilket bland annat har lett till experiment med nya typer av pingisrack och ett mer publikvänligt spel. Kombinationen av prestation, personlighet och nyfikenhet gör honom till en naturlig ambassadör för Virtune.

"Truls är en spelare som både tänker nytt och underhåller. Det gör honom till en perfekt ambassadör för oss. Vi vill vara med på hans resa och följa hans framgångar även kommande år. Det är ett partnerskap som betyder mycket för oss och som vi ser fram emot att utveckla vidare." säger Christopher Kock, vd och medgrundare av Virtune.

Samarbetet innebär att Truls kommer att synas i Virtunes kommunikation och delta i aktiviteter under året.

OM VIRTUNE

Virtune är en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar och emittent av 100% fysiskt backade börshandlade produkter (ETP). Bolaget har haft en snabb tillväxt i Norden sedan lanseringen av sin första ETP på Nasdaq Stockholm i maj 2023. I dag förvaltar Virtune cirka 3,2 miljarder kronor i tillgångar och har fått förtroende från mer än 150 000 institutionella och privata investerare.

Sedan starten har Virtune haft investerarskydd, transparens och innovation som kärnvärden – med en stark vilja att utbilda marknaden om kryptotillgångar och ETP:er.