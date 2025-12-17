El asistente virtual Alma de STB redefine la forma en que los viajeros exploran Eslovenia

LJUBLJANA, Eslovenia, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Oficina de Turismo de Eslovenia (STB, por sus siglas en inglés) está reforzando la posición de Eslovenia como un destino digitalmente avanzado y centrado en el usuario con Alma, un asesor de viajes virtual impulsado por IA que se ha convertido rápidamente en una de las herramientas de turismo más innovadoras del país. Integrada en el portal nacional de turismo slovenia.info, Alma permite a los visitantes acceder a información de viaje personalizada y actualizada en tiempo real, marcando un paso importante en los esfuerzos de transformación digital de la STB.

Lanzada en mayo de 2024, Alma interactúa con los usuarios mediante intercambios conversacionales e intuitivos en siete idiomas, proporcionando orientación personalizada, historias inspiradoras y consejos prácticos para explorar Eslovenia. Nombrada en honor a la viajera y escritora Alma M. Karlin, la asistente se basa en tecnología avanzada de OpenAI y obtiene información de la base de datos de slovenia.info y de más de 60 sitios web turísticos seleccionados e integraciones de API.

Desde su lanzamiento, Alma ha recibido un reconocimiento significativo. Obtuvo plata en la categoría Turismo en los Websi Awards 2024, destacando su integración inteligente con el motor de búsqueda del sitio web y por mejorar la interacción de los usuarios en una plataforma nacional de turismo. Más recientemente, Alma ganó el prestigioso Travel Tech Project of the Year en los Game Changer Awards 2025, subrayando el liderazgo de Eslovenia en el desarrollo de soluciones digitales responsables, intuitivas y centradas en el usuario para el futuro del turismo.

La MSc. Maja Pak Olaj, directora de la Oficina de Turismo de Eslovenia, destacó: “Alma representa un paso importante hacia servicios modernos, inteligentes y personalizados que facilitan la exploración de Eslovenia. El premio reconoce nuestros esfuerzos por la innovación y confirma que el uso consciente de la tecnología puede generar un mayor valor para los turistas, los socios y todo el sector turístico”.

El impacto de Alma se refleja en sus sólidos índices de adopción. Solo en agosto de 2025, los usuarios realizaron casi 12,000 consultas, siendo los hablantes de inglés, italiano, alemán y esloveno los que representaron la mayor proporción. La asistente alcanzó un 88% de calificación positiva ese mes, aumentando al 91% en octubre y noviembre, reflejando una alta satisfacción.

Los viajeros dependen cada vez más de Alma para planificar itinerarios de varios días, descubrir regiones menos conocidas, elegir actividades para familias, explorar eventos culinarios y culturales y acceder a opciones de movilidad sostenible. Las mejoras continuas, incluyendo una interfaz móvil rediseñada, sugerencias dinámicas y adaptación multilingüe, fortalecen aún más su papel como compañera digital. Con miras al futuro, la STB está desarrollando “Admin Alma”, que permitirá a los destinos enriquecer la asistente con información local, y planea evolucionar Alma hacia una guía de voz en tiempo real que apoye a los visitantes a lo largo de todo su viaje.

Para más información visite: information: https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/614ec2a1-ff5d-4362-8310-12fcdb6c12ae