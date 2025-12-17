Alma, העוזרת הווירטואלית של STB, מגדירה מחדש את הדרך בה מטיילים בוחנים את סלובניה

לובליאנה, סלובניה, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

לשכת התיירות הסלובנית (STB) מחזקת את מעמדה של סלובניה כיעד דיגיטלי מתקדם וממוקד במשתמשים בעזרת Alma, יועצת טיולים וירטואלית מבוססת בינה מלאכותית שהפכה במהירות לאחד מכלי התיירות החדשניים ביותר במדינה. Alma, ששולבה בפורטל התיירות הלאומי slovenia.info, מאפשרת למבקרים גישה למידע מותאם ועדכני לטיולים במדינה, ובזמן אמת, והיא מסמנת צעד משמעותי במאמצי ההמרה הדיגיטלית של STB.

Alma, שהושקה במאי 2024, מאפשרת למשתמשים לנהל שיחות אינטואיטיביות בשבע שפות, ומספקת הדרכה מותאמת, סיפורים מעוררי השראה ועצות מעשיות לסיורים בסלובניה. העוזרת, שנקראת על שם המטיילת והסופרת אלמה מ. קרלין, בנויה על טכנולוגיה מתקדמת של OpenAI, ומקבלת מידע ממסד הנתונים slovenia.info ומ-API שמשלב מעל 60 אתרי תיירות.

מאז שהוצגה, Alma זכתה להכרה משמעותית. היא זכתה בפרס כסף בקטגוריית התיירות בטקס פרסי Websi של 2024, זכתה לשבחים עבור השילוב החכם עם מנוע החיפוש של האתר ועל שיפור האינטראקציה עם המשתמשים בפלטפורמת תיירות לאומית. לאחרונה, Alma זכתה בפרס היוקרתי 'פרויקט טכנולוגיית הטיולים של השנה' בפרסי 2025 Game Changer, והדגישה את המובילות של סלובניה בפיתוח פתרונות דיגיטליים ידידותיים למשתמש, שמעוצבים באחריות לטובת עתיד התיירות.

מאיה פאק אולאג' (Maja Pak Olaj), מנהלת מועצת התיירות הסלובנית, הדגישה: "Alma מייצגת צעד חשוב לקראת שירותים מודרניים, חכמים ואישיים המקלים על הסיורים בסלובניה. הפרס מכיר במאמצינו לחדשנות ומאשר כי שימוש מושכל בטכנולוגיה יכול ליצור ערך רב יותר עבור תיירים, שותפים וכל מגזר התיירות הסלובני".

ההשפעה של אלמה משתקפת בנתוני האימוץ החזקים שלה. באוגוסט 2025 בלבד, המשתמשים שאלו כמעט 12,000 שאלות, כאשר דוברי אנגלית, איטלקית, גרמנית וסלובנית מהווים את החלק הגדול ביותר. העוזרת השיגה דירוג חיובי של 88% באותו חודש, שעלה ל-91% באוקטובר ובנובמבר, דבר המשקף שביעות רצון גבוהה.

מטיילים מסתמכים יותר ויותר על אלמה לתכנון מסלולים של מספר ימים, לגלות אזורים פחות מוכרים, לבחור פעילויות ידידותיות למשפחות, לחקור אירועים קולינריים ותרבותיים ולגשת לאפשרויות ניידות בת-קיימא. שדרוגים מתמשכים – כולל ממשק נייד מחודש, הצעות דינמיות והתאמה רב-לשונית – מחזקים עוד יותר את תפקידv כשותפה דיגיטלית. בהסתכלות קדימה, STB מפתחת את "Admin Alma" כדי לאפשר ליעדים להעשיר את העוזרת בתובנות מקומיות, ומתכננת לפתח את אלמה למדריך קולי בזמן אמת התומך במבקרים לאורך כל המסע.

מידע נוסף: https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

