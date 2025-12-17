STBのバーチャルアシスタント「アルマ」がスロベニア旅行の方法を刷新

スロベニア・リュブリャナ発, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- スロベニア観光局 (Slovenian Tourist Board, STB) は、急速に同国で最も革新的な観光ツールの一つとなった、AI搭載のバーチャル旅行アドバイザー「アルマ (Alma)」を通じて、スロベニアをデジタル先進的で旅行者ファーストの目的地として位置づける取り組みを強化している。 アルマは、スロベニアの観光ポータル (slovenia.info) に統合され、STBのデジタル変革の取り組みにおける大きな一歩を刻んだ。これにより旅行者は、パーソナライズされた最新の旅行情報にリアルタイムでアクセス可能となる。

2024年5月に公開されたアルマは、7言語での会話と直感的なやりとりを通じてユーザーと交流し、スロベニア旅行のためのカスタマイズされたガイダンス、感動的なストーリー、実用的なヒントを提供する。 旅行家で作家のアルマ・M・カルリン (Alma M. Karlin) にちなんで名付けられたこのアシスタントは、先進的なOpenAI技術に基づいて構築され、slovenia.infoのデータベースと60以上の厳選された観光ウェブサイトおよびAPI連携から情報を取得している。

導入以来、アルマは大きな注目を集めている。 アルマは、2024年ウェブシアワード (Websi Awards) の観光部門で銀賞を受賞。ウェブサイト検索エンジンとのインテリジェントな統合と、国の観光プラットフォームにおけるユーザーインタラクションの向上が評価された。 最近では、アルマが2025年ゲームチェンジャーアワード (Game Changer Awards) で、名誉ある「トラベルテック・プロジェクト・オブ・ザ・イヤー (Travel Tech Project of the Year) 」を受賞し、スロベニアが旅行の未来に向けた、責任ある設計の、ユーザーフレンドリーなデジタルソリューションの開発において主導的立場にあることを裏付けている。

スロベニア観光局長で理学修士のマヤ・パク・オライ (Maja Pak Olaj) は、次のように強調している。「アルマは、スロベニアの探索をより容易にする、モダンでインテリジェントな、パーソナライズされたサービスに向けた重要な一歩を表しています。 この賞は、私たちの革新に向けた取り組みを評価するとともに、技術の考え抜かれた活用が観光客、パートナー、そしてスロベニアの観光業界全体に対して、より大きな価値を生み出せることを確認するものです。」

アルマの影響力は、その高い採用実績に表れている。 2025年8月だけで、ユーザーは12,000件近くの質問を行い、英語、イタリア語、ドイツ語、スロベニア語の使用者が最大の割合を占めた。 アルマは同月に88%の好評価を獲得し、10月と11月には91%まで上昇した。これは高い満足度を反映している。

旅行者はますますアルマに依存しており、アルマを通じて、複数日にわたる旅程の計画、あまり知られていない地域の発見、家族向けのアクティビティの選択、食や文化イベントの探索を行い、持続可能な移動手段にアクセスしている。 継続的なアップグレード (再設計されたモバイルインターフェース、動的な提案、多言語対応を含む) により、デジタルコンパニオンとしての役割がさらに強化される。 今後、STBは「管理者版アルマ (Admin Alma)」を開発し、各目的地が現地の知見で、アルマを充実させることを可能にするとともに、旅程全体で旅行者を支援するリアルタイム音声ガイドへと進化させる予定である。

詳細: https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/614ec2a1-ff5d-4362-8310-12fcdb6c12ae