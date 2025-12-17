슬로베니아 관광청 (STB)의 가상 어시스턴트 ‘알마(Alma)’, 슬로베니아 여행 방식을 재정의하다

슬로베니아 루블랴나, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 슬로베니아 관광청 (STB)이 AI 기반의 가상 여행 어드바이저인 ‘알마 (Alma)’를 선보이며 슬로베니아를 디지털 선도 국가이자 사용자 중심 여행지로서의 이미지 강화에 나섰다. 알마는 슬로베니아의 혁신적인 관광 툴 중 하나로 급부상하고 있다. 알마는 국가 관광 포털 slovenia.info에 통합되어, 방문객들이 실시간으로 개인 맞춤형 최신 여행 정보를 제공받을 수 있도록 지원하며, 이는 STB의 디지털 전환 노력에서 중요한 이정표로 평가된다.

2024년 5월에 출시된 알마(Alma)는 7개 언어로 자연스럽고 직관적인 대화형 상호작용을 제공하며, 사용자에게 맞춤형 안내, 영감을 주는 여행 스토리, 슬로베니아 탐험을 위한 실용적 팁을 제공한다. 여행가이자 작가인 알마 M. 칼린(Alma M. Karlin)의 이름을 딴 이 AI 어드바이저는 최신 OpenAI 기술을 기반으로 구축되었으며, slovenia.info 데이터베이스와 60개 이상의 엄선된 관광 웹사이트 및 API 통합 정보를 활용한다.

출시 이후 알마는 높은 평가를 받아왔다. 2024 Websi Awards에서는 관광(Tourism) 부문 은상을 수상했으며, 이는 웹사이트 검색 엔진과의 지능형 통합 및 국가 관광 플랫폼에서의 사용자 경험 향상 측면에서 높은 평가를 받았다. 최근에는 2025 Game Changer Awards에서 올해의 여행 기술 프로젝트(Travel Tech Project of the Year) 상을 수상하며, 슬로베니아가 미래 여행을 위한 책임 있는 디자인과 사용자 중심의 디지털 솔루션 개발에서 선도적 위치에 있음을 다시 한번 입증했다.

슬로베니아 관광청장인 마야 팍 올라(MSc. Maja Pak Olaj)는 “알마는 슬로베니아 여행을 더욱 쉽게 만들어주는 현대적·지능적·개인화된 서비스로 나아가는 중요한 이정표에 해당한다. 이번 수상은 우리가 추구해온 혁신 노력을 인정받은 것이며, 기술을 신중하게 활용하면 관광객, 파트너, 그리고 슬로베니아 관광 산업 전체에 더 큰 가치를 창출할 수 있음을 입증하는 사례”라고 평가했다.

알마의 효과는 높은 사용량 지표에서도 확인된다. 2025년 8월 한 달 동안 사용자들은 약 12,000건의 질문을 제출했으며, 영어·이탈리아어·독일어·슬로베니아어 사용자가 가장 큰 비중을 차지했다. 해당 월 알마의 긍정 평가율은 88%, 10월과 11월에는 91%로 상승하며 높은 만족도를 기록했다.

여행자들은 점점 더 알마(Alma)를 활용해 여러 날에 걸친 여행 일정 계획, 잘 알려지지 않은 지역 탐색, 가족 친화적인 활동 선택, 미식·문화 이벤트 정보 확인, 지속가능한 이동 옵션 이용 등을 수행하고 있다. STB는 알마를 지속적으로 업그레이드하고 있으며, 그중에는 모바일 인터페이스 재설계, 동적 추천 기능 강화, 다국어 적응 능력 확대 등이 포함되어 알마를 더욱 강력한 디지털 여행 동반자(digital companion)로 발전시키고 있다. 앞으로 STB는 각 지역이 알마에 지역 기반 정보(local insights)를 직접 추가할 수 있도록 하는 ‘Admin Alma’를 개발 중이며, 장기적으로는 알마를 여정 전반에서 실시간 음성으로 방문객을 안내하는 AI 음성 가이드로 발전시킬 계획이다.

추가 정보: https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

