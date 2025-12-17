斯洛文尼亚旅游局 (STB) 虚拟助手 Alma 重新定义旅行者探索斯洛文尼亚的方式

斯洛文尼亚卢布尔雅那, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯洛文尼亚旅游局 (STB) 正借助 AI 驱动的虚拟旅行顾问 Alma，持续巩固斯洛文尼亚作为数字化领先、以用户为中心的旅游目的地形象。Alma 已迅速成长为该国最具创新性的旅游工具之一。 Alma 已整合至国家旅游门户网站 slovenia.info，让游客能够实时获取个性化且最新的旅行信息，标志着斯洛文尼亚旅游局在数字化转型进程中迈出了重要一步。

自 2024 年 5 月正式上线以来，Alma 可支持七种语言，以对话式、直观的交互方式与用户沟通，为探索斯洛文尼亚提供量身定制的旅行建议、生动的灵感故事以及实用贴士。 该助手以旅行家兼作家 Alma M. Karlin 命名，基于先进的 OpenAI 技术构建，信息来源涵盖 slovenia.info 数据库，以及 60 余个精选旅游网站和 API 接口。

自推出以来，Alma 已获得广泛认可。 它在 2024 年 Websi Awards 旅游类别中荣获银奖，评审高度评价其与网站搜索引擎的智能化深度整合，以及其在国家级旅游平台上显著提升用户互动体验的表现。 不久前，Alma 又在 2025 年 Game Changer Awards中斩获极具声望的“年度旅游科技项目”大奖，进一步彰显了斯洛文尼亚在面向未来旅行场景、开发负责任且以用户为中心的数字化解决方案方面所展现的领先地位。

斯洛文尼亚旅游局局长、理学硕士 Maja Pak Olaj 强调：“Alma 代表着我们在迈向现代化、智能化和个性化服务道路上的重要一步，它让探索斯洛文尼亚变得更加便捷、高效且贴近用户需求。 这一奖项不仅肯定了我们在创新领域所付出的努力，也再次印证：以审慎而负责任的方式运用科技，能够为游客、合作伙伴以及整个斯洛文尼亚旅游业创造更为深远而持久的价值。”

Alma 的影响力，从其亮眼的使用数据中可见一斑。 仅在 2025 年 8 月，用户提出的问题就接近 1.2 万个，其中以英语、意大利语、德语和斯洛文尼亚语用户占比最高。 该助手当月好评率达 88%，并在 10 月和 11 月攀升至 91%，充分体现出用户的高度满意度。

旅行者正日益依赖 Alma 来规划多日行程、发掘小众地区、选择适合家庭的活动、探索美食与文化盛事，并获取可持续出行方案。 持续迭代升级——包括焕新的移动端界面、动态推荐机制以及多语言适配——进一步巩固了其作为数字旅伴的核心角色。 展望未来，斯洛文尼亚旅游局正着手开发 “Admin Alma”，使各旅游目的地能够注入本地洞见、持续丰富助手内容，并计划将 Alma 进一步演进为实时语音向导，在游客旅程的每一个阶段提供全程陪伴与支持。

更多信息请访问：https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

