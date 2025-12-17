斯洛文尼亞旅遊局 (Slovenian Tourist Board, STB) 的虛擬助理 Alma 重新確立旅客探索斯洛文尼亞的方式

斯洛文尼亞盧布爾雅那, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯洛文尼亞旅遊局 (Slovenian Tourist Board, STB) 憑著人工智能 (AI) 驅動的虛擬旅遊顧問 Alma，鞏固斯洛文尼亞作為以用戶為先的數碼先進旅遊勝地定位。Alma 強勢推行，已迅速成為全國極盡創新的旅遊輔助工具。 Alma 已整合至國家旅遊入門網站 slovenia.info，讓旅客能夠即時獲取個人專屬的最新旅遊資訊，標誌着 STB 數碼轉型工作邁出重要一步。

Alma 於 2024 年 5 月推出，能以七種語言與用戶進行簡單直觀的對話交流，為探索斯洛文尼亞提供度身訂造的指引、訴說動人故事和實用建議。 此助理以旅行家兼作家 Alma M. Karlin 命名，發揮先進的 OpenAI 技術，並從 slovenia.info 資料庫及超過 60 個精選旅遊網站和應用程式介面 (API) 整合中獲取資訊。

Alma 自面世以來，屢獲重大認可。 此助理於 2024 年 Websi Awards中奪得旅遊組別銀獎，評審嘉許其與網站搜尋器的智能融合，並有效促進用戶在國家旅遊平台上的互動參與。 較早前，Alma 於 2025 年 Game Changer Awards 中榮獲崇高的年度旅遊科技項目獎 (Travel Tech Project of the Year)，彰顯斯洛文尼亞在構建負責任設計、簡單易用的數碼方案以塑造旅遊未來方面處於領導地位。

斯洛文尼亞旅遊局局長 Maja Pak Olaj（理學碩士）強調：「Alma 象徵為現代化、智能化及個人專屬服務邁出重要的一步，讓探索斯洛文尼亞變得更加輕鬆方便。 該獎項肯定我們對積極創新的矢志投入，並證實精心運用科技能為旅客、合作夥伴及整個斯洛文尼亞旅遊業創造更大價值。」

Alma 的影響力從其顯著的使用數據中可見一斑。 單在 2025 年 8 月，用戶就已提出近 12,000 條問題，其中以英語、意大利語、德語及斯洛文尼亞語使用者佔大多數。 Alma 在該月取得 88% 正面評分，10 月和 11 月更提升至 91%，顯示用戶極為滿意。

旅客越來越依賴 Alma 規劃多日行程、發掘鮮為人知的地區、選擇適合家庭的活動、探索飲食與文化活動，以及獲取可持續發展的出行選擇。 工具持續升級，包括革新流動介面、提供動態建議及支援多種語言，進一步發揮作為一流數碼旅伴的功能。 展望未來，STB 正開發「Admin Alma」，讓各地旅遊點能以本地資訊豐富助理內容，並計劃將 Alma 發展成即時語音導覽工具，全程協助旅客。

更多資訊：https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/614ec2a1-ff5d-4362-8310-12fcdb6c12ae