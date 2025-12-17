ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Rockwool A/S Rockwool A/S

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 72 – 2025
til Nasdaq Copenhagen        

17. december 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 10. – 16. december 2025 er foretaget følgende køb:

DatoAntal B-aktierGennemsnitlig købspris

B-aktier (DKK)		Samlet beløb

B-aktier (DKK)
[I alt, seneste meddelelse]3.917.500 1.025.359.026
10. december 202518.000212,633.827.340
11. december 202518.000216,313.893.580
12. december 202516.000220,153.522.400
15. december 202516.000223,313.572.960
16. december 202514.000227,893.190.460
Akkumuleret under programmet (B-aktier)3.999.500 1.043.365.766

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.446.356 B-aktier svarende til 2,10 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 10. – 16. december 2025 vedlægges denne meddelelse.

Vi gør opmærksom på, at næste selskabsmeddelelse om transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogrammet vil blive offentliggjort fredag den 2. januar 2026, hvorefter den ugentlige offentliggørelsespraksis genoptages (med offentliggørelse næste gang onsdag den 7. januar 2026).

Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer


Attachments

SE-2025-72_DA SE-2025-72_Transactions B shares

Recommended Reading