Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 72 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
17. december 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 10. – 16. december 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|3.917.500
|1.025.359.026
|10. december 2025
|18.000
|212,63
|3.827.340
|11. december 2025
|18.000
|216,31
|3.893.580
|12. december 2025
|16.000
|220,15
|3.522.400
|15. december 2025
|16.000
|223,31
|3.572.960
|16. december 2025
|14.000
|227,89
|3.190.460
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|3.999.500
|1.043.365.766
ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.446.356 B-aktier svarende til 2,10 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 10. – 16. december 2025 vedlægges denne meddelelse.
Vi gør opmærksom på, at næste selskabsmeddelelse om transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogrammet vil blive offentliggjort fredag den 2. januar 2026, hvorefter den ugentlige offentliggørelsespraksis genoptages (med offentliggørelse næste gang onsdag den 7. januar 2026).
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
