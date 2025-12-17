Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 72 – 2025

til Nasdaq Copenhagen

17. december 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 10. – 16. december 2025 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 3.917.500 1.025.359.026 10. december 2025 18.000 212,63 3.827.340 11. december 2025 18.000 216,31 3.893.580 12. december 2025 16.000 220,15 3.522.400 15. december 2025 16.000 223,31 3.572.960 16. december 2025 14.000 227,89 3.190.460 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 3.999.500 1.043.365.766

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.446.356 B-aktier svarende til 2,10 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 10. – 16. december 2025 vedlægges denne meddelelse.

Vi gør opmærksom på, at næste selskabsmeddelelse om transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogrammet vil blive offentliggjort fredag den 2. januar 2026, hvorefter den ugentlige offentliggørelsespraksis genoptages (med offentliggørelse næste gang onsdag den 7. januar 2026).

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer