Communiqué de presse



Atos consolide son leadership dans le domaine des données et de l'IA en Espagne, alors que le pays évolue vers l'IA à grande échelle

Penteo, analyste marché espagnol de premier plan, met en avant l'expertise d'Atos dans un rapport récent, alors que l'IA est sortie de la phase expérimentale pour devenir un élément central de la compétitivité dans le pays et à travers l'Europe





Paris, France, 17 décembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, a renforcé sa position de leader dans les solutions de données et d'intelligence artificielle (IA) en Espagne, selon la dernière analyse indépendante de Penteo, société d’analyste marché technologique de premier plan en Espagne et au Portugal. Dans son dernier « Data & AI 2025 Universe Report », Atos est distingué pour son appui aux entreprises et organisations dans l'adoption responsable et évolutive de l'IA associé à la recherche d’un impact concret, à un moment où les données et l'IA sont devenues les principaux moteurs de la transformation des entreprises en Espagne, remodelant les architectures technologiques, les modèles de gouvernance et le rôle des intégrateurs.

Données & IA : les piliers de la compétitivité des entreprises

Le rapport Penteo note qu'en 2025, l'intelligence artificielle est passée d'une phase d'expérimentation à un élément central de la stratégie des entreprises, devenant un moteur clé de la compétitivité. Les organisations privilégient désormais les projets avec des retours clairs et mesurables en termes d'efficacité, de revenus et de réduction des coûts, en s'appuyant sur des données de qualité, régies et traçables.

Penteo met en avant l'expertise d'Atos dans la gestion de l'ensemble du cycle de vie des données et de l'IA – de la définition de la stratégie et de l'architecture à l'industrialisation des modèles en production – en utilisant des analyses avancées, l'apprentissage automatique, l'IA générative et l'automatisation. Cette approche est soutenue par des pratiques DataOps, MLOps et DevOps matures qui facilitent l’évolutivité et la durabilité des cas d'usage.

« Ce nouveau rapport de Penteo reflète clairement le changement que nous observons en Espagne et, plus largement, à travers l'Europe. L'intelligence artificielle évolue au sein des entreprises, passant de la phase expérimentale à un élément essentiel de la compétitivité, du succès commercial et dans la satisfaction client. Les équipes d'Atos s'engagent pleinement à soutenir des clients de toutes tailles et secteurs dans cette transformation, en plaçant la sécurité, la responsabilité et la souveraineté au cœur de nos priorités, comme en témoignent les récents projets Data & AI livrés au secteur public espagnol » a indiqué Narendra Naidu, Directeur Data & AI, Atos.

L'essor de l'intégration de données et d'IA de nouvelle génération

Penteo identifie « l'intégrateur de données et IA de nouvelle génération » comme une tendance clé dans un marché complexe, façonné par des environnements hybrides et multicloud, la coexistence des entrepôts de données traditionnels avec lakehouse, les modèles de maillage et tissus de données, ainsi que le développement de l'automatisation et de l'orchestration des plateformes et modèles.

Atos répond à cette demande grâce à une approche globale combinant conseil stratégique, plateformes technologiques, ingénierie données et IA appliquée, et permettant la transformation d'initiatives isolées en programmes d'IA évolutifs — notamment dans des secteurs réglementés comme la banque, l'énergie, l'industrie, le secteur public et la santé.

Confiance, régulation et souveraineté des données

La souveraineté numérique, la sécurité et la conformité réglementaire sont devenues essentielles pour les organisations, portées par de nouveaux cadres européens tels que la loi sur les données et la loi sur l'IA. Les entreprises exigent des solutions garantissant la résidence des données, l'explicabilité des modèles et une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle.

Penteo note qu’Atos intègre la gouvernance des données, la cybersécurité et l'éthique de l'IA de manière transversale, offrant aux clients la confiance nécessaire pour adopter des technologies avancées sans compromettre leurs obligations réglementaires ni leur durabilité à long terme.

Un marché qui exige des approches pragmatiques et évolutives

La maturité du marché espagnol est inégale : tandis que les grandes organisations développent des architectures de données et d'IA, les entreprises de taille moyenne adoptent l'IA dans des processus ciblés visant obtention de résultats rapides. Penteo indique qu’Atos a prouvé sa capacité à adapter sa proposition de valeur à des organisations de différentes tailles, proposant des solutions à la fois personnalisées et standardisées qui facilitent une adoption progressive de l'IA, en mettant l'accent sur l'impact économique, l'efficacité opérationnelle et la durabilité à long terme.

Le rapport souligne enfin que le succès durable dans les données et l'IA dépend non seulement de la rapidité avec laquelle les organisations adoptent les nouvelles technologies, mais aussi de leur capacité à les industrialiser, les évaluer et à en maintenir la valeur. Dans ce contexte, Atos se distingue comme un partenaire technologique fiable, permettant une transformation fondée sur la confiance, la responsabilité et des résultats éprouvés.

Des projets récents du secteur public illustrent cette approche, comme ceux développés par Atos en collaboration avec la Communauté de Madrid et la mairie de Madrid, visant à améliorer l'engagement citoyen et l'efficacité des services grâce à l'IA, avec des garanties complètes de conformité réglementaire et de souveraineté des données. Le lancement de la plateforme IA Atos Polaris a également marqué une nouvelle étape en introduisant des agents d'IA autonomes capables de planifier, raisonner, collaborer et apprendre afin d’automatiser les processus d’ingénierie commerciale et logicielle.

Pour accéder au rapport complet, rendez-vous sur Penteo

###

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atos.net |

Pièce jointe