SalMar - Aksjebasert incentivprogram 2025 for ledende ansatte og nøkkelpersoner

I henhold til fullmakt fra selskapets generalforsamling 18. juni 2025, har styret i SalMar ASA vedtatt et aksjebasert incentivprogram (Restricted Share Unit Plan) for ledende ansatte og nøkkelpersoner i selskapet og dets datterselskaper. Planen omfatter inntil 300 000 aksjer og har en varighet på tre år. Selskapets forpliktelse i henhold til planen vil dekkes av selskapets eksisterende beholdning av egne aksjer. Per 17. desember 2025 har SalMar ASA en beholdning på 58 755 egne aksjer.

Formålet med det aksjebaserte incentivprogrammet (Planen) er å stimulere ansatte til et nært og langsiktig engasjement i selskapet, ved å ytterligere sammenstille interessene til ansatte med andre aksjonærer. Deltakere vil under Planen motta tildelinger for å motiveres til å bidra til fortsatt suksess og lønnsomhet i selskapet, samt levere fremragende resultater. Planen vil også styrke SalMars muligheter for å tiltrekke og beholde ansatte.

Deltakere vil under Planen motta vederlagsfrie tildelinger i form av Restricted Share Units (RSU) som frigjøres og overføres som aksjer til deltakerne etter en opptjeningsperiode med fastsatte prestasjonsbetingelser. Planen består av tre opptjeningsperioder, på henholdsvis ett, to og tre kalenderår, hvor 2025 er det første året. Hver opptjeningsperiode omfatter 1/3 av det totale antall RSU i Planen. Én RSU gir en betinget rettighet til én aksje. Tildelingen av RSU i hver av de tre opptjeningsperiodene har følgende prestasjonsbetingelser:

- 1/3 av RSU vil opptjenes uavhengig av prestasjonsbetingelser

- 1/3 av RSU vil opptjenes forutsatt at SalMar oppnår en gitt EBIT/Kilo bedre enn øvrige oppdrettsaktører notert på Oslo Børs i opptjeningsperioden

- 1/3 av RSU vil opptjenes forutsatt at SalMars aksjer leverer en høyere TSR (Total Shareholder Return) enn en definert gruppe sammenlignbare selskap i opptjeningsperioden

Opptjening av RSU i henhold til Planen forutsetter at deltageren er ansatt i SalMar eller omfattede datterselskaper. Total gevinst fra frigjorte RSU i løpet av et kalenderår skal ikke overstige 100% av deltakerens grunnlønn. I henhold til planverk vil antall RSUer justeres ved en eventuell utbytteutbetaling for å bevare, men ikke øke, verdien av RSU-tildelingen.

Planen iverksettes 17. desember 2025 og omfatter ledende ansatte og nøkkelpersoner i SalMar og dets datterselskaper.

RSUer tildelt primærinnsidere 17. desember 2025

Frode Arntsen har mottatt 4 144 RSUer i Selskapet

Roger Bekken har mottatt 2 310 RSUer i Selskapet

Eva Haugen har mottatt 1 428 RSUer i Selskapet

Håkon Husby har mottatt 1 070 RSUer i Selskapet

Ingvild Kindlihagen har mottatt 328 RSUer i Selskapet

Runar Sivertsen har mottatt 2 164 RSUer i Selskapet

Ulrik Steinvik har mottatt 2 637 RSUer i Selskapet

Arthur Wisniewski har mottatt 1 746 RSUer i Selskapet

Simon Søbstad har mottatt 2 524 RSUer i Selskapet

Anders Fjellheim har mottatt 2 434 RSUer i Selskapet





Ny aksjebeholdning

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Frode Arntsen 8 574 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 14 882 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Roger Bekken* 5 462 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 28 089 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Eva Haugen 2 951 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 1 739 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Håkon Husby 2 211 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 915 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Ingvild Kindlihagen 856 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 574 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Runar Sivertsen** 4 247 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 7 093 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Ulrik Steinvik*** 5 183 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 123 283 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Arthur Wisniewski 3 576 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 4 803 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Simon Søbstad 4 860 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 968 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Anders Fjellheim 2 434 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 1 650 aksjer i Selskapet



* Eier 28 089 aksjer direkte og indirekte gjennom nærstående.

** Eier 7 093 aksjer direkte og indirekte gjennom nærstående.

*** Eier 123 283 aksjer direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,17% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 44,3% av aksjene i SalMar ASA



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar

Telefon: + 47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskrav i henhold til artikkel 19 i EUs markedsmisbruksforordning og verdipapirhandelloven § 5-12.

