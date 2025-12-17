Résultats des votes de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’exercice 2025

Amsterdam-Schiphol, 17 décembre 2025 // Pluxee N.V. (« Pluxee ») a tenu aujourd’hui son Assemblée générale annuelle à Amsterdam-Schiphol, sous la présidence de Didier Michaud-Daniel, Président Exécutif du Conseil d’Administration de Pluxee.

Toutes les résolutions à l’ordre du jour ont été approuvées par les actionnaires. Cela inclut l’adoption des états financiers de l’exercice clos le 31 août 2025 (« Exercice 2025 ») et de la distribution d’un dividende au titre de l’Exercice 2025 de 0,38 euro par action ordinaire. Le calendrier prévu pour le paiement du dividende est le suivant :

Date de détachement : le 19 décembre 2025 ;

Date d’enregistrement ( record date ) : le 22 décembre 2025 ;

) : le 22 décembre 2025 ; Date de paiement : le 23 décembre 2025.





L’Assemblée générale annuelle a été retransmise en direct et sera accessible en différé, ainsi que le résultat détaillé des votes, sur le site Internet du Groupe Pluxee dans la section Assemblées générales : https://www.pluxeegroup.com/fr/assemblee-generale/.

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Pièce jointe