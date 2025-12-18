OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
18 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 17 December 2025 it had purchased a total of 54,887 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased54,887--
Highest price paid (per ordinary share)607.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)601.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)604.57p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,541,617 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,541,617.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
17-12-202516:27:17GBp432602.00XLONxeaMOArMBcF
17-12-202516:26:35GBp180602.50XLONxeaMOArM8cO
17-12-202516:26:27GBp127602.50XLONxeaMOArM8kk
17-12-202516:26:22GBp122602.50XLONxeaMOArM8sg
17-12-202516:26:22GBp154602.50XLONxeaMOArM8si
17-12-202516:26:22GBp155602.50XLONxeaMOArM8sn
17-12-202516:26:22GBp8602.50XLONxeaMOArM8sp
17-12-202516:25:39GBp124602.50XLONxeaMOArM9ma
17-12-202516:25:39GBp1,545602.50XLONxeaMOArM9m3
17-12-202516:23:47GBp15602.50XLONxeaMOArNt08
17-12-202516:23:47GBp29602.50XLONxeaMOArNt0A
17-12-202516:22:52GBp187602.00XLONxeaMOArNqME
17-12-202516:17:03GBp356601.00XLONxeaMOArNymF
17-12-202516:16:59GBp566601.50XLONxeaMOArNy5q
17-12-202516:16:58GBp249601.50XLONxeaMOArNy4z
17-12-202516:14:03GBp248602.00XLONxeaMOArNusM
17-12-202516:13:57GBp883602.00XLONxeaMOArNuwN
17-12-202516:13:00GBp242602.00XLONxeaMOArNv6$
17-12-202516:12:25GBp1,381602.50XLONxeaMOArNci9
17-12-202516:12:20GBp166602.50XLONxeaMOArNchs
17-12-202516:12:17GBp267603.00XLONxeaMOArNcmY
17-12-202516:12:17GBp274603.00XLONxeaMOArNcme
17-12-202516:12:17GBp278603.00XLONxeaMOArNcmw
17-12-202516:12:17GBp275603.00XLONxeaMOArNcm0
17-12-202516:12:17GBp279603.00XLONxeaMOArNcmC
17-12-202516:10:37GBp31603.00XLONxeaMOArNasW
17-12-202516:10:37GBp1,673603.00XLONxeaMOArNatU
17-12-202516:10:19GBp38603.00XLONxeaMOArNa2L
17-12-202516:10:19GBp64603.00XLONxeaMOArNa2N
17-12-202516:10:19GBp597603.00XLONxeaMOArNa2P
17-12-202516:07:40GBp12603.00XLONxeaMOArNZ9O
17-12-202516:07:40GBp168603.00XLONxeaMOArNZ9Q
17-12-202515:52:43GBp379602.50XLONxeaMOArNHAq
17-12-202515:52:21GBp716602.50XLONxeaMOArNUpA
17-12-202515:50:00GBp847603.00XLONxeaMOArNQ0S
17-12-202515:47:48GBp1,189603.00XLONxeaMOArNPCu
17-12-202515:45:13GBp659603.00XLONxeaMOArN4MW
17-12-202515:44:33GBp649603.50XLONxeaMOArN5L0
17-12-202515:44:33GBp1,008603.50XLONxeaMOArN5L6
17-12-202515:35:46GBp1,399604.00XLONxeaMOArN9gt
17-12-202515:34:36GBp949604.00XLONxeaMOArGsSX
17-12-202515:30:21GBp163605.00XLONxeaMOArGmU$
17-12-202515:30:21GBp5605.00XLONxeaMOArGmUx
17-12-202515:30:21GBp715605.00XLONxeaMOArGmUz
17-12-202515:30:21GBp487605.00XLONxeaMOArGmU5
17-12-202515:30:21GBp247605.00XLONxeaMOArGmU7
17-12-202515:30:20GBp916604.50XLONxeaMOArGmP7
17-12-202515:30:20GBp83604.50XLONxeaMOArGmPD
17-12-202515:30:20GBp987605.00XLONxeaMOArGmPK
17-12-202515:18:20GBp413605.00XLONxeaMOArGWB9
17-12-202515:17:57GBp828605.50XLONxeaMOArGXeG
17-12-202515:17:57GBp943605.50XLONxeaMOArGXhk
17-12-202515:01:19GBp798605.50XLONxeaMOArGRih
17-12-202515:01:18GBp364606.00XLONxeaMOArGRiL
17-12-202515:01:18GBp883606.00XLONxeaMOArGRiN
17-12-202514:55:12GBp297606.00XLONxeaMOArG3Nz
17-12-202514:55:12GBp153606.00XLONxeaMOArG3NK
17-12-202514:55:12GBp136606.00XLONxeaMOArG3NM
17-12-202514:55:12GBp75606.00XLONxeaMOArG3NO
17-12-202514:55:12GBp131606.00XLONxeaMOArG3NQ
17-12-202514:55:12GBp275606.00XLONxeaMOArG3NS
17-12-202514:55:12GBp537606.00XLONxeaMOArG3NU
17-12-202514:53:19GBp589606.50XLONxeaMOArGEhj
17-12-202514:53:15GBp283607.00XLONxeaMOArGEtk
17-12-202514:52:21GBp195607.50XLONxeaMOArGFxY
17-12-202514:52:21GBp195607.50XLONxeaMOArGFxe
17-12-202514:52:21GBp197607.50XLONxeaMOArGFxk
17-12-202514:52:20GBp189607.50XLONxeaMOArGFxt
17-12-202514:52:20GBp192607.50XLONxeaMOArGFx4
17-12-202514:52:20GBp197607.50XLONxeaMOArGFxS
17-12-202514:52:20GBp188607.50XLONxeaMOArGFwj
17-12-202514:52:20GBp124607.50XLONxeaMOArGFw$
17-12-202514:52:20GBp402607.50XLONxeaMOArGFw1
17-12-202514:52:20GBp188607.50XLONxeaMOArGFw7
17-12-202514:52:19GBp192607.50XLONxeaMOArGFwP
17-12-202514:52:19GBp193607.50XLONxeaMOArGF5j
17-12-202514:40:15GBp1,144606.00XLONxeaMOArHz8k
17-12-202514:40:13GBp424606.00XLONxeaMOArHzKM
17-12-202514:40:13GBp880607.00XLONxeaMOArHzN2
17-12-202514:40:13GBp167607.00XLONxeaMOArHzN4
17-12-202514:40:13GBp327607.00XLONxeaMOArHzN6
17-12-202514:40:13GBp598607.00XLONxeaMOArHzN8
17-12-202514:40:13GBp330607.00XLONxeaMOArHzNC
17-12-202514:38:34GBp75606.50XLONxeaMOArHxR0
17-12-202514:38:34GBp139606.50XLONxeaMOArHxR2
17-12-202514:38:34GBp295606.50XLONxeaMOArHxRL
17-12-202514:38:34GBp316606.50XLONxeaMOArHxRN
17-12-202514:38:34GBp508606.50XLONxeaMOArHxRP
17-12-202514:38:34GBp41606.50XLONxeaMOArHxRQ
17-12-202514:38:34GBp456606.50XLONxeaMOArHxRS
17-12-202514:38:34GBp88606.00XLONxeaMOArHxQh
17-12-202514:38:34GBp680606.00XLONxeaMOArHxQj
17-12-202514:35:22GBp722606.00XLONxeaMOArHaIi
17-12-202514:33:01GBp249606.00XLONxeaMOArHWCC
17-12-202514:29:13GBp708605.50XLONxeaMOArHhey
17-12-202514:20:32GBp271606.00XLONxeaMOArHG9d
17-12-202514:14:16GBp103606.00XLONxeaMOArHRYX
17-12-202514:14:16GBp130606.00XLONxeaMOArHRYZ
17-12-202514:12:26GBp272604.50XLONxeaMOArHPLT
17-12-202514:12:26GBp444604.50XLONxeaMOArHPLV
17-12-202514:12:26GBp375605.00XLONxeaMOArHPKr
17-12-202514:12:26GBp6605.00XLONxeaMOArHPKt
17-12-202514:12:26GBp211605.00XLONxeaMOArHPKv
17-12-202514:12:26GBp131605.00XLONxeaMOArHPKx
17-12-202514:10:08GBp12605.00XLONxeaMOArH7Qh
17-12-202514:10:08GBp12605.00XLONxeaMOArH7Qj
17-12-202513:59:24GBp358605.50XLONxeaMOArHB5d
17-12-202513:59:24GBp87605.50XLONxeaMOArHB5f
17-12-202513:59:24GBp50605.50XLONxeaMOArHB5h
17-12-202513:59:24GBp500605.50XLONxeaMOArHB5Z
17-12-202513:47:10GBp189605.00XLONxeaMOArI$r5
17-12-202513:47:10GBp461605.00XLONxeaMOArI$r7
17-12-202513:26:03GBp585605.50XLONxeaMOArIhJx
17-12-202513:22:17GBp342605.00XLONxeaMOArINia
17-12-202513:22:17GBp345605.50XLONxeaMOArINii
17-12-202513:21:52GBp496606.00XLONxeaMOArIN1q
17-12-202513:21:21GBp699606.50XLONxeaMOArINSA
17-12-202513:21:21GBp103606.50XLONxeaMOArINSC
17-12-202513:21:21GBp195606.50XLONxeaMOArINSP
17-12-202513:21:21GBp198606.50XLONxeaMOArINSR
17-12-202513:21:01GBp246605.50XLONxeaMOArIKr@
17-12-202513:21:01GBp13605.50XLONxeaMOArIKr0
17-12-202513:21:01GBp495605.50XLONxeaMOArIKry
17-12-202513:20:10GBp531604.00XLONxeaMOArIKVN
17-12-202513:19:55GBp43604.00XLONxeaMOArILhq
17-12-202513:19:55GBp150604.00XLONxeaMOArILhs
17-12-202513:19:48GBp12604.00XLONxeaMOArILmx
17-12-202513:19:48GBp292604.00XLONxeaMOArILmz
17-12-202512:49:49GBp231605.00XLONxeaMOArI8CP
17-12-202512:49:49GBp768605.00XLONxeaMOArI8Fa
17-12-202512:49:49GBp100605.00XLONxeaMOArI8Fc
17-12-202512:49:49GBp79605.00XLONxeaMOArI8Fe
17-12-202512:49:49GBp13605.00XLONxeaMOArI8Fg
17-12-202512:49:49GBp393605.00XLONxeaMOArI8Fi
17-12-202512:49:49GBp66605.00XLONxeaMOArI8Fk
17-12-202512:25:28GBp472602.50XLONxeaMOArJa$k
17-12-202512:21:18GBp429602.50XLONxeaMOArJZnC
17-12-202512:16:38GBp332603.00XLONxeaMOArJlNZ
17-12-202512:16:33GBp688603.00XLONxeaMOArJlTz
17-12-202512:14:24GBp148604.00XLONxeaMOArJjDg
17-12-202512:14:24GBp71604.00XLONxeaMOArJjDi
17-12-202512:12:12GBp230604.00XLONxeaMOArJh0J
17-12-202512:02:40GBp449603.50XLONxeaMOArJJ@y
17-12-202512:02:39GBp307604.00XLONxeaMOArJJxE
17-12-202512:02:39GBp249604.50XLONxeaMOArJJxI
17-12-202512:02:39GBp12604.00XLONxeaMOArJJwa
17-12-202512:02:39GBp414604.00XLONxeaMOArJJwc
17-12-202511:54:02GBp769604.00XLONxeaMOArJOvG
17-12-202511:51:18GBp100604.50XLONxeaMOArJ6wp
17-12-202511:51:18GBp32604.50XLONxeaMOArJ6wr
17-12-202511:51:18GBp148604.50XLONxeaMOArJ6wv
17-12-202511:49:06GBp167604.50XLONxeaMOArJ4YB
17-12-202511:49:06GBp36604.50XLONxeaMOArJ4YF



