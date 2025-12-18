„EPSO-G“ paskelbė „Energy cells“ valdybos narių atranką

Naujosios energetikos grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva).
„EPSO-G“ paskelbė Grupės įmonės „Energy cells“ valdybos narių atranką. Kandidatai kviečiami teikti dokumentus iki 2026 metų sausio 30 dienos.
Atrankos metu bus ieškoma trijų valdybos narių: nepriklausomo valdybos nario, turinčio finansų valdymo ir įmonių pirkimo–pardavimo (M&A) kompetencijų, „EPSO-G“ nominuojamo valdybos nario, atsakingo už strateginio planavimo ir valdymo sritį, bei valdybos nario – valstybės tarnautojo, kuruosiančio valstybės pagalbos ir nacionalinio saugumo užtikrinimo klausimus.
„Energy cells“ valdybą sudaro trys nariai, kurie renkami ketverių metų kadencijai. Dabartinės valdybos kadencija baigsis 2026 metų balandžio 13 dieną.
Nepriklausomo valdybos nario atranka vykdoma pasitelkiant vadovų paieškos agentūrą „AIMS International Lietuva“. Valstybės tarnautojo ir „EPSO-G“ deleguojamo valdybos nario parinkimo procedūras vykdo „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komitetas.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija.
