Gennemførsel af vedtægtsbestemt omregistrering af A-aktier til B-aktier samt oplysning om ændret antal stemmerettigheder og kapital

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 73 – 2025
til Nasdaq Copenhagen        

18. december 2025

Gennemførsel af vedtægtsbestemt omregistrering af A-aktier til B-aktier samt oplysning om ændret antal stemmerettigheder og kapital

ROCKWOOL A/S har i dag gennemført omregistreringen af 175.144 A-aktier til et tilsvarende antal B-aktier (hver af nominelt kr. 1). Omregistreringen sker i henhold til vedtægternes § 6 og på anmodning fra ejerne af de pågældende A-aktier.

Selskabets vedtægter er blevet opdateret med de deraf følgende ændringer af størrelsen af selskabets A- og B-aktiekapital. Den samlede selskabskapital er uændret. Vedtægterne kan findes på selskabets hjemmeside.

I henhold til kapitalmarkedslovens § 32 er ROCKWOOL A/S forpligtet til at offentliggøre stemmerettigheder og aktiekapitalens størrelse i tilfælde af ændringer. ROCKWOOL A/S’ samlede antal stemmerettigheder og aktiekapital udgør (efter ændringen):

 Aktiekapital
(Nominel værdi, DKK)		Antal aktier
(á DKK 1 hver)		Antal stemmer
A-aktier97.676.11297.676.112976.761.120
B-aktier113.929.678113.929.678113.929.678
Samlet 211.605.790211.605.7901.090.690.798


Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15

