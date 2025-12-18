Schouw & Co. iværksætter aktietilbagekøbsprogram på op til 240 mio. kr.

Bestyrelsen for Aktieselskabet Schouw & Co. har besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på op til 240 mio. kr. til gennemførelse i perioden fra den 2. januar til den 31. december 2026. Programmet afløser dermed det aktuelle aktietilbagekøbsprogram, som formelt har udløb den 31. december 2025, men som var fuldt udnyttet den 12. december 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til den bemyndigelse, som blev givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 10. april 2025, og som bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20% af selskabets aktiekapital. Aktuelt ejer Schouw & Co. 2.242.793 stk. egne aktier, svarende til 8,97% af aktiekapitalen, og under den nuværende bemyndigelse kan der således maksimalt erhverves 2.757.207 stk. egne aktier, svarende til 11,03% af aktiekapitalen.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

Formål

Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er tilpasning af selskabets kapitalstruktur ved kapitalnedsættelse.

Vilkår

Schouw & Co. har udpeget Nordea som lead manager for aktietilbagekøbet. Nordea vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Schouw & Co. træffe sine handelsbeslutninger og eksekvere aktieopkøb inden for de offentliggjorte rammer.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Schouw & Co. købe egne aktier for op til et maksimum på 240 mio. kr. Schouw & Co. kan til enhver tid suspendere eller stoppe programmet, forudsat at selskabet offentliggør dette i en selskabsmeddelelse.

Schouw & Co. vil ugentligt oplyse transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet i en selskabsmeddelelse.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

Vedhæftet fil