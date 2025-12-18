American Kennel Club y el Club Canino Brasileño firman acuerdo de cooperación mutua

De izquierda a derecha: Doug Ljungren, Fabio Amorim, Gina M. DiNardo, Ricardo Simoes, Dr. Thomas Davies

NUEVA YORK, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El American Kennel Club (AKC®), organización sin fines de lucro y el registro de perros de raza pura más grande del mundo, así como y un reconocido defensor de los perros, y el Club Canino Brasileño (Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC), el club canino nacional de Brasil y organismo rector de perros de raza pura, se complacen en anunciar que han firmado un acuerdo de cooperación mutua. Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la colaboración internacional en apoyo a los perros de raza pura, la cría responsable y el bienestar canino tanto en Estados Unidos como en Brasil.

Según el acuerdo, el AKC y el CBKC facilitarán el reconocimiento mutuo de los registros de perros y pedigríes certificados. El acuerdo fomenta aún más la cooperación en iniciativas de salud y bienestar canino, incluyendo el intercambio de investigaciones, recursos y mejores prácticas, y apoya los esfuerzos coordinados para promover el valor de los perros de raza pura y la tenencia responsable de perros.

"Este acuerdo refleja nuestro compromiso compartido de promover y preservar a los perros de raza pura a través de la colaboración, la educación y la gestión responsable", dijo Gina M. DiNardo, presidenta y directora ejecutiva del American Kennel Club. "Estamos entusiasmados con el futuro a mientras fortalecemos nuestra relación con el Club Canino Brasileño - CBKC, ampliando las oportunidades para apoyar a los criadores, promover la salud canina y construir un futuro sólido y sostenible para los perros de raza pura y el deporte a nivel mundial".

“Este acuerdo representa un hito importante para los criadores brasileños y estadounidenses y para toda la comunidad canina. Asociarnos con el American Kennel Club fortalece nuestro compromiso compartido con la cría responsable, la cooperación internacional y la mejora continua de la salud y el bienestar de los perros", dijo el Sr. Fábio Amorim, presidente del Brazilian Kennel Club - CBKC. "A través de esta colaboración, los criadores tendrán acceso a conocimientos compartidos y nuevas oportunidades para conectarse con la comunidad global de perros de raza pura. Nos enorgullece trabajar junto a AKC para construir un futuro más fuerte, transparente y sostenible para los perros de raza pura".

El acuerdo, basado en un compromiso compartido con la educación, la transparencia y el avance continuo del deporte canino, crea un marco de colaboración en registro, educación de criadores, eventos, iniciativas de salud y defensa, con el objetivo de brindar beneficios significativos a criadores, expositores y dueños de perros en Estados Unidos y Brasil.

Doug Ljungren, vicepresidente ejecutivo de deportes y eventos del AKC, agrega: "Alianzas como esta fortalecen la comunidad global de deportes caninos. Colaborar con el Club Canino Brasileño - CBKC crea nuevas oportunidades para compartir experiencia y mejorar la experiencia de los eventos en ambos países".

El acuerdo fortalece las alianzas globales del AKC en beneficio de los perros y sus comunidades.

Acerca del American Kennel Club

Fundado en 1884, el American Kennel Club es una organización sin fines de lucro que mantiene el registro de perros de raza pura más grande del mundo y supervisa el deporte de perros de raza pura en Estados Unidos. El AKC se dedica a mantener la integridad de su registro, promover el deporte de los perros de raza pura y fomentar la cría por tipo y función. Junto con sus más de 4,900 clubes con licencia y membresía y sus organizaciones afiliadas, el AKC defiende al perro de raza pura como compañero familiar, promueve la salud y el bienestar canino, trabaja para proteger los derechos de todos los dueños de perros y fomenta la tenencia responsable de las mascotas. Cada año se realizan más de 26,000 competencias de perros de raza pura y de raza mixta registrados en AKC, bajo sus normas y regulaciones, que incluyen conformación, agilidad, obediencia, rally, rastreo, pastoreo, carreras de señuelos (lure coursing), eventos de coonhound, trabajo de olfato, pruebas de caza, pruebas de campo y pruebas de madriguera (earthdog).

Las as organizaciones afiliadas de AKC incluyen el AKC Humane Fund, AKC Canine Health Foundation, AKC Reunite, the AKC Museum of the Dog, y el AKC Purebred Preservation Bank. Para más información visite, www.akc.org.

AKC, American Kennel Club, el sello y diseño de American Kennel Club, así como todas las marcas y logotipos asociados son marcas comerciales, marcas comerciales registradas y marcas de servicio de The American Kennel Club, Inc.

Acerca del Brazilian Kennel Club - CBKC

Fundado en 1922, el Kennel Club Brasileño (Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC) es una organización sin fines de lucro y el club canino nacional de Brasil, que actúa como organismo rector de perros de raza pura en el país. El CBKC, afiliado a la Federación Cinológica Internacional (FCI), mantiene el registro oficial de perros de raza pura en Brasil y es responsable de regular el registro de pedigríes, las exposiciones caninas, los eventos de rendimiento y los estándares de cría en todo el país.

Dedicado a la promoción de la cría responsable, el bienestar canino y la educación, el CBKC trabaja en estrecha colaboración con sus clubes caninos estatales afiliados y con socios internacionales para mantener los estándares de las razas, apoyar a los criadores y expositores y promover el deporte canino. Con más de un siglo de historia, el CBKC representa a millones de perros registrados y desempeña un papel central en el fortalecimiento de la cinología en Brasil y en el fomento de la colaboración internacional en apoyo a los perros de raza pura.

Para más información visite, www.cbkc.org o síganos en nuestras redes sociales:

Instagram: @cbkcoficial

Facebook: facebook.com/cbkcoficial

YouTube: youtube.com/@cbkcoficial

