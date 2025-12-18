American Kennel Club e Brasil Kennel Club Fecham Acordo de Cooperação Mútua

E a D: Doug Ljungren, Fabio Amorim, Gina M. DiNardo, Ricardo Simões, Dr. Thomas Davies

NOVA YORK, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O American Kennel Club (AKC®), uma organização sem fins lucrativos, o maior registro de cães de raça pura do mundo e um dos principais defensores de cães, e o Brasil Kennel Club (Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC), o clube nacional de cães de raça pura do Brasil, têm o prazer de anunciar seu acordo de cooperação mútua. Este acordo foi criado para fortalecer a colaboração internacional em apoio a cães de raça pura, criação responsável e bem-estar canino nos Estados Unidos e no Brasil.

Mediante o acordo, o AKC e a CBKC irão facilitar o reconhecimento mútuo de registros e certificados de pedigrees de cães. O acordo incentiva ainda mais a cooperação em iniciativas de saúde e bem-estar canino, inclusive compartilhamento de pesquisas, recursos e melhores práticas, e também apoia esforços coordenados para promover o valor dos cães de raça pura e a posse responsável de cães.

“Este acordo reflete nosso compromisso compartilhado com o avanço e a preservação de cães de raça pura por meio da colaboração, educação e administração responsável”, disse Gina M. DiNardo, Presidente e CEO do American Kennel Club. “Estamos entusiasmados sobre o futuro com o fortalecimento do nosso relacionamento com o Brasil Kennel Club - CBKC, para a expansão de oportunidades de apoio a criadores, promoção da saúde canina e criação de um futuro forte e sustentável para cães de raça pura e para o esporte em todo o mundo.”

“Este acordo é um marco importante para os criadores brasileiros e americanos, e para toda a comunidade canina. A parceria com o American Kennel Club fortalece nosso compromisso compartilhado com a criação responsável, a cooperação internacional e a melhoria contínua da saúde e do bem-estar canino”, disse Fábio Amorim, Presidente do Brasil Kennel Club - CBKC. “Por meio dessa colaboração, os criadores terão acesso ao conhecimento compartilhado e às novas oportunidades de conexão com a comunidade global de cães de raça pura. Estamos orgulhosos do nosso trabalho com o AKC para a criação de um futuro mais forte, mais transparente e sustentável para os cães de raça pura.”

Com base em um compromisso compartilhado com a educação, a transparência e o avanço contínuo do esporte dos cães, o acordo cria uma estrutura para a colaboração em registros, educação de criadores, eventos, iniciativas de saúde e advocacia, com o objetivo de oferecer benefícios significativos para criadores, expositores e donos de cães nos Estados Unidos e no Brasil.

Doug Ljungren, Vice-Presidente Executivo de Esportes e Eventos do AKC, acrescenta: “Parcerias como esta fortalecem a comunidade global de esportes caninos. A colaboração com o Brasil Kennel Club - CBKC cria novas oportunidades de compartilhar expertise e aprimorar a experiência de eventos nos dois países.”

O acordo reforça as parcerias globais do AKC ao serviço dos cães e das suas comunidades.

Sobre o American Kennel Club

Fundado em 1884, o American Kennel Club é uma organização sem fins lucrativos que mantém o maior registro de cães de raça pura do mundo, e que supervisiona o esporte de cães de raça pura nos Estados Unidos. O AKC se dedica a defender a integridade do seu registro, promovendo o esporte e a criação de cães de raça pura de acordo com tipo e função. Juntamente com os seus mais de 4.900 clubes membros e licenciados, e suas organizações afiliadas, o AKC defende o cão de raça pura como companheiro da família, promove a saúde e o bem-estar canino, trabalha para proteger os direitos de todos os donos de cães, e promove a posse responsável de cães. Todos os anos são realizadas mais de 26 000 competições de cães de raça pura e de raças mistas registrados no AKC, de acordo com as regras e regulamentos do AKC, inclusive testes de conformação, agilidade, obediência, rally, rastreamento, pastoreio, corrida de iscas, eventos de coonhound, trabalhos olfativos, testes de caça, testes de campo e de cães terrestres.

AKC Humane Fund, AKC Canine Health Foundation, AKC Reunite, AKC Museum of the Dog e AKC Purebred Preservation Bank são organizações afiliadas do AKC. Para mais informação, visite www.akc.org.

Os selos e designs do AKC, American Kennel Club, American Kennel Club e todas as marcas e logotipos associados são marcas comerciais, marcas comerciais registradas e marcas de serviço do The American Kennel Club, Inc.

Siga o American Kennel Club no Facebook e no Instagram em @americankennelclub

Sobre o Brasil Kennel Club - CBKC

Fundado em 1922, o Brasil Kennel Club (Confederação Brasileira de Cinofilia – CBKC) é uma organização sem fins lucrativos e o kennel club nacional do Brasil, servindo como órgão de governança para cães de raça pura no país. O CBKC, afiliado à Fédération Cynologique Internationale (FCI), mantém o registro oficial de cães de raça pura do Brasil e é responsável por regular o registro de pedigrees, exposições de cães, eventos de desempenho e padrões de reprodução em todo o país.

Dedicado à promoção da criação responsável, bem-estar canino e educação, o CBKC trabalha em estreita colaboração com seus clubes afiliados de canis estaduais e parceiros internacionais para manter os padrões da raça, apoiar criadores e expositores, e promover o esporte dos cães. Com mais de um século de história, o CBKC representa milhões de cães registrados, tendo um papel central no fortalecimento da tecnologia no Brasil e no fomento da colaboração internacional em apoio aos cães de raça pura.

Para mais informação, visite www.cbkc.org ou siga-nos nas redes sociais:

Instagram: @cbkcoficial

Facebook: facebook.com/cbkcoficial

YouTube: youtube.com/@cbkcoficial

Contato: Brandi H. Munden

Telefone: 212.696.8220

Email: brandi.munden@akc.org

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2cc4d0f1-84bd-4b16-81c5-de639fabc634