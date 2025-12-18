Finantsinspektsioon kinnitas Coop Pank AS-i kapitalinõuded ja suunise senisel tasemel

Finantsinspektsioon on läbi viinud iga-aastase järelvalvelise hinnangu protsessi (SREP) ja kinnitanud oma 18.12.2025 kirjaga Coop Pank AS-ile, et kapitalinõuded ja suunis jäävad senistele tasemetele, mis on kinnitatud Finnatsinspektsiooni juhatuse 02.12.2024 otsusega.

Vastavalt Finantsinspektsiooni otsusele kehtib Coop Pank AS-ile Pillar 2 nõue suuruses 2,75% ja Pillar 2 suunis suuruses 1,50% kogu riskipositsioonist.

Coop Pank AS-i kapitalinõuded ja puhvrid on järgmised:

Kinnitatud kapitalinõuded Esimese taseme põhiomavahendite nõue (CET1) sh 10,55% Baasnõue 4,50% Kapitali säilitamise puhver 2,50% Vastutsükliline puhver 1,50% Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver 0,50% Pillar 2 nõue (P2R) 1,55% Esimese taseme omavahendid (Tier 1) sh 12,56% Baasnõue 6,00% Kapitali säilitamise puhver 2,50% Vastutsükliline puhver 1,50% Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver 0,50% Pillar 2 nõue (P2R) 2,06% Kogukapitali nõue (CAD) sh 15,25% Baasnõue 8,00% Kapitali säilitamise puhver 2,50% Vastutsükliline puhver 1,50% Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver 0,50% Pillar 2 nõue (P2R) 2,75% Pillar 2 suunis (P2G) 1,50%



Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul täidab Coop Pank kõiki kehtivaid kapitalinõudeid varuga ja on piisavalt kapitaliseeritud jätkuvaks kasvuks.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 225 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

