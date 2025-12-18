Communiqué de presse

Atos Group annonce la signature d'un accord contraignant pour la vente d’Ideal GRP, l’une de ses activités dans les pays nordiques, à MAIT Group

Paris, France - 18 décembre 2025 – Atos Group, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, annonce aujourd'hui avoir signé un accord contraignant pour la vente de l’une de ses activités dans les pays nordiques, Ideal GRP, à MAIT Group. Ideal GRP est un intégrateur de systèmes de gestion du cycle de vie des produits et partenaire des solutions Platinum Siemens Digital Industries Software.

L'entreprise, fondée en 1992, exerce depuis quelques années sous la marque Eviden appartenant à Atos Group. Elle est présente et active en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Estonie. L’entreprise, dont le siège social est basé en Finlande, propose des services de conseil, d'intégration, de logiciels et de maintenance à de grandes entreprises des secteurs de l’industrie, de la défense, de la technologie, des médias & des télécommunications. L'activité génère environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en Scandinavie et emploie près de 80 personnes.

Cette cession s’inscrit dans le plan de transformation ‘Genesis’ d’Atos Group, visant à renouer avec une trajectoire de croissance durable et une rentabilité améliorée en recentrant le groupe sur des actifs clés tels que l'IA, les solutions et services sécurisés et le cloud. Cette opération permettrait à Ideal GRP de renforcer l'expertise de MAIT Group en gestion du cycle de vie et de s’appuyer sur sa forte présence dans les pays nordiques pour soutenir l'ambition de MAIT Group de se développer dans la région. La transaction devrait être finalisée dans les semaines à venir, une fois que toutes les conditions de clôture auront été remplies.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

