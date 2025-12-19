Bekaert: Transparantiewetgeving

Transparantiewetgeving

Openbaarmaking conform de Wet van 2 mei 2007

Conform artikelen 15 §1 en 18 §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt maakt NV Bekaert SA (“Bekaert”) volgende informatie bekend:

Toestand op 15 december 2025

Basisgegevens

Totaal kapitaal: € 159 782 000,00

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 51 315 868 aandelen

Totaal aantal stemrechten (de noemer): 51 315 868

(één stemrecht per aandeel)

Oorzaak van wijzigingen

Op 15 december 2025 werden de 523 593 aandelen vernietigd die Kepler Cheuvreux van 18 september 2025 tot en met 10 december 2025 namens Bekaert inkocht in het kader van het inkoop van eigen aandelen programma. Als gevolg van deze vernietiging is het totaal aantal aandelen verminderd van 51 839 461 naar 51 315 868.

Statutaire drempels

Krachtens artikel 12 van de statuten zijn de voorschriften van artikelen 6 tot 17 van de Wet niet enkel van toepassing op de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud van 5% doch ook op de quota van 3% en 7,50%.

Kennisgevingen

Kennisgevingen moeten zowel aan Bekaert als aan de FSMA overgemaakt worden. De FSMA beveelt overmaking langs elektronische weg aan op haar e-mailadres trp.fin@fsma.be.

Ook aan Bekaert wordt kennisgeving langs elektronische weg aanbevolen, ter attentie van isabelle.vandervekens@bekaert.com.

Bijlage