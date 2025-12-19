Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 50 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 11 december 2025 Euronext Brussels 7 000 36,80 37,10 36,40 257 600 MTF CBOE 3 000 36,74 37,00 36,35 110 220 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 12 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,30 37,45 37,05 261 100 MTF CBOE 3 000 37,31 37,40 37,10 111 930 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 15 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,46 37,60 37,25 262 220 MTF CBOE 3 000 37,46 37,60 37,25 112 380 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 16 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,75 37,95 37,60 264 250 MTF CBOE 3 000 37,77 37,95 37,55 113 310 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 17 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,32 37,70 37,00 261 240 MTF CBOE 3 000 37,33 37,65 37,00 111 990 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 50 000 37,32 37,95 36,35 1 866 240

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 420 aandelen heeft aangekocht in de periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 100 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 11 december 2025 200 36,40 36,40 36,40 7 280 12 december 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 15 december 2025 1 000 37,31 37,40 37,25 37 310 16 december 2025 2 219 37,62 37,80 37,30 83 479 17 december 2025 2 001 37,27 37,60 37,00 74 577 Totaal 5 420 202 646





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 11 december 2025 1 200 36,73 37,00 36,50 44 076 12 december 2025 1 000 37,26 37,40 37,15 37 260 15 december 2025 1 800 37,47 37,60 37,20 67 446 16 december 2025 1 900 37,86 38,00 37,70 71 934 17 december 2025 1 200 37,47 37,70 37,20 44 964 Totaal 7 100 265 680

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 26 453 aandelen.

Op 17 december 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 776 391 eigen aandelen aan, of 3,46% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage