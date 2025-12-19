Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 50 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
11 december 2025Euronext Brussels7 00036,8037,1036,40257 600
 MTF CBOE3 00036,7437,0036,35110 220
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
12 december 2025Euronext Brussels7 00037,3037,4537,05261 100
 MTF CBOE3 00037,3137,4037,10111 930
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
15 december 2025Euronext Brussels7 00037,4637,6037,25262 220
 MTF CBOE3 00037,4637,6037,25112 380
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
16 december 2025Euronext Brussels7 00037,7537,9537,60264 250
 MTF CBOE3 00037,7737,9537,55113 310
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
17 december 2025Euronext Brussels7 00037,3237,7037,00261 240
 MTF CBOE3 00037,3337,6537,00111 990
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 50 00037,3237,9536,351 866 240

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 420 aandelen heeft aangekocht in de periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 100 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 11 december 2025 tot 17 december 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
11 december 202520036,4036,4036,407 280
12 december 202500,000,000,000
15 december 20251 00037,3137,4037,2537 310
16 december 20252 21937,6237,8037,3083 479
17 december 20252 00137,2737,6037,0074 577
Totaal5 420   202 646


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
11 december 20251 20036,7337,0036,5044 076
12 december 20251 00037,2637,4037,1537 260
15 december 20251 80037,4737,6037,2067 446
16 december 20251 90037,8638,0037,7071 934
17 december 20251 20037,4737,7037,2044 964
Totaal7 100   265 680

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 26 453 aandelen.

Op 17 december 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 776 391 eigen aandelen aan, of 3,46% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

 

