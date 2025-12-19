12:00 Lontoo, 14:00 Helsinki, 19.12.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP SE:N TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2026
Afarak Group SE ("Afarak" tai "Yhtiö") julkistaa tulosraporttinsa seuraavasti:
- Vuoden 2025 tilinpäätöstiedote perjantaina 27.2.2026
- Vuoden 2025 vuosikertomus 23. maaliskuuta 2026 alkavalla viikolla
- Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta perjantaina 14.8.2026
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 9.6.2026. Varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan erillinen kutsu määräajassa vuonna 2026.
Tuotantoraportti Q1 2026 julkaistaan 30.4.2026 mennessä, ja Q3 2026 julkaistaan 30.10.2026 mennessä.
Helsingissä, 19.12.2025
Afarak Group SE
Hallitus
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
