Atos positionné comme un « leader » dans l'étude NEAT 2025 de NelsonHall sur la transformation des opérations commerciales avec la GenAI

Paris, France, 19 décembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, est fier d'annoncer sa reconnaissance en tant que « Leader » dans les quatre catégories de l'évaluation NEAT 2025 de NelsonHall sur la transformation des opérations commerciales avec la GenAI. Ce positionnement prestigieux souligne l'engagement d'Atos à stimuler l'innovation et à apporter une valeur tangible aux organisations grâce à des solutions avancées d'IA générative (GenAI), avec des atouts reconnus dans le développement de solutions GenAI sur mesure, la compréhension des exigences GenAI, le support GenAI pour les interactions clients et la livraison des services de processus métier (BPS).

« Atos est identifié comme un leader dans la transformation opérationnelle par GenAI grâce à sa solide expertise dans le domaine, le développement de solutions GenAI orientées vers l'industrie à travers les cas d'usage, et sa capacité à opérationnaliser des capacités avancées d'IA pour ses clients. Atos est l'un des fournisseurs étudiés qui proposent activement des solutions de génération d'images en environnements de production. Sa flexibilité dans l'hébergement de solutions d'IA est renforcée par sa gamme de serveurs BullSequana, qui prend en charge l'entraînement et l'inférence de modèles en périphérie ou au sein des centres de données » a commenté Mike Smart, analyste principal en transformation opérationnelle chez NelsonHall

Atos : Montrer la voie dans la transformation propulsée par la GenAI

Le rapport NEAT de NelsonHall évalue les fournisseurs en fonction de leur capacité à offrir des bénéfices immédiats et à répondre aux besoins futurs des clients dans la transformation opérationnelle rendue possible par la GenAI. La position de leader d'Atos reflète ses grandes capacités dans la conception, la mise en œuvre et la gestion de solutions GenAI personnalisées adaptées aux besoins uniques de divers secteurs industriels et commerciaux.

« Cette reconnaissance met en lumière notre capacité à aider nos clients à atteindre à la fois des bénéfices immédiats et à remplir des objectifs à long terme grâce à des solutions personnalisées basées sur la GenAI. Cela consolide notre rôle de partenaire capable de fournir des solutions GenAI et IA agentique complètes rendues possibles en particulier par la plateforme Atos Polaris AI Platform », a déclaré Narendra Naidu, directeur global Données et IA, Atos.

L'analyse de NelsonHall identifie plusieurs forces qui distinguent Atos :

Expertise approfondie dans le développement de solutions GenAI axées sur l'industrie.

Livraison éprouvée des capacités de génération d'images dans des environnements de production.

Options d'hébergement flexibles, incluant des déploiements sur site et des déploiements cloud hybrides.

Stratégie ambitieuse de formation de ses employés, visant un objectif de 100 % des employés formés à la GenAI d'ici la fin 2025.

NelsonHall souligne également qu'Atos a développé plus de 800 cas d'utilisation GenAI, avec un fort accent sur la finance, l’industrie, la santé et le secteur public.

Orientation stratégique et perspectives d'avenir

Selon NelsonHall, pour renforcer davantage son leadership, Atos se concentre en priorité sur:

Des contrats de transformation à grande échelle tirant parti des solutions industrielles.

Le conseil commercial et technologique pour identifier les opportunités d'adoption de la GenAI.

Une activité commerciale via des partenaires technologiques de premier plan tels qu'Azure, AWS, GCP, SAP, Salesforce, ServiceNow, Databricks, Snowflake et ESRI.

Une différenciation basée sur le développement de propriété intellectuelle via des solutions GenAI et IA agentique préconçues.

Offres GenAI complètes et expertise sectorielle

Atos a lancé son programme d'accélérateur GenAI fin 2023, offrant à ses clients un conseil de bout en bout, des solutions horizontales et verticales, ainsi qu'un ensemble modulaire d'accélérateurs. La plateforme IA Atos Polaris, lancée plus tôt cette année, est un cadre indépendant du cloud et des LLM, qui accélère la conception et la mise en œuvre de solutions GenAI, d'agents d'IA autonomes et de solutions agentiques industrielles.

Les principales caractéristiques du portefeuille GenAI d'Atos incluent :

L’intégration en ingénierie logicielle : soutien au développement, aux tests et aux opérations IT grâce à une intégration fluide avec les environnements clients.

: soutien au développement, aux tests et aux opérations IT grâce à une intégration fluide avec les environnements clients. La gestion des connaissances : permettre la création et la gestion de solutions de génération augmentée par récupération (RAG – Retrieval Augmented Generation) pour une intelligence économique renforcée.

: permettre la création et la gestion de solutions de génération augmentée par récupération (RAG – Retrieval Augmented Generation) pour une intelligence économique renforcée. Solutions d'IA agentique : automatisation des processus métier dans la finance, le service client, la chaîne d'approvisionnement et les ressources humaines, avec des modules spécifiques à chaque secteur pour des résultats personnalisés.

: automatisation des processus métier dans la finance, le service client, la chaîne d'approvisionnement et les ressources humaines, avec des modules spécifiques à chaque secteur pour des résultats personnalisés. Sécurité et conformité : Fourniture de services de sécurité managés via 17 centres d'opérations de sécurité et une équipe de 6 500 professionnels de la cybersécurité, garantissant une protection robuste pour les applications GenAI.

Pour télécharger un extrait de l’étude, veuillez cliquer ici

À propos du rapport NEAT de NelsonHall

Le NEAT (Outil d'Évaluation et d'Évaluation des Fournisseurs de NelsonHall) est une ressource stratégique pour les responsables achats, évaluant les fournisseurs quant à leur capacité à générer des bénéfices immédiats et à soutenir les parcours d'innovation de leurs clients. Les fournisseurs sont classés en Leaders, Performants, Innovateurs ou Acteurs Majeurs selon des critères complets incluant la maturité des solutions, la capacité de livraison, les retours clients et l'investissement dans le futur.

À propos d'Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

