Coop Pank AS kaasab allutatud kapitali European Energy Efficiency Fund'ilt

Coop Pank AS (edaspidi Pank) ja European Energy Efficiency Fund S.A. SICAV-SIF (edaspidi EEEF) sõlmisid 19.12.2025 laenulepingu, mille alusel võtab Pank EEEF’ilt tagamata allutatud laenu summas 5 miljonit eurot, intressimääraga 6 kuu EURIBOR pluss 3,25% aastas. Laen kuulub tagasimaksmisele ühes osas ning laenulepingu tähtaeg on 31.03.2034. Pangal on õigus laen ennetähtaegselt tagasi maksta Finantsinspektsiooni loal pärast 5 aasta möödumist selle väljastamisest.

Allutatud laenulepingu näol on tegemist Panga teise taseme omavahenditesse kuuluva kapitaliinstrumendiga.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul kasutatakse allutatud laenulepingust saadavaid vahendeid Panga kasvustrateegia jätkamiseks suunates vahendeid ennekõike energiatõhusust või taastuvenergia tootmist edendavatesse projektidesse. Tegemist on teise korraga, kui Pank kaasab EEEFilt kapitali, esimesel korral kaasas Pank EEEFilt allutatud laenu 2023. aastal sõlmitud lepingu alusel summas 15 miljonit eurot.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 225 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee