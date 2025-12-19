Meddelelse om pligt til at fremsætte pligtmæssigt tilbud

 | Source: SKAKO A/S SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S        

                                Humlebæk, den 19. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 14/2025
                
        
Meddelelse om pligt til at fremsætte pligtmæssigt tilbud

SKAKO A/S ("SKAKO") meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra SKAKOs storaktionær Frederik2 ApS. Frederik2 ApS er kontrolleret af SKAKOs bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen, og SKAKOs direktør og bestyrelsesmedlem, Christian Herskind Jørgensen.

Af meddelelsen fremgår, at Frederik2 ApS har erhvervet en kontrollerende ejerandel i SKAKO og er forpligtet til - senest 4 uger fra dags dato - at fremsætte et pligtmæssigt tilbud til de resterende aktionærer i SKAKO i henhold til § 45 i lovbekendtgørelse nr. 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder, som ændret, og § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud.

Frederik2 ApS vil offentliggøre tilbudsdokument inden fire uger efter dags dato og SKAKOs bestyrelse vil herefter drøfte tilbuddet og, i henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud, udsende en redegørelse med fordele og ulemper ved det pligtmæssige tilbud. SKAKO vil anbefale SKAKOs aktionærer at afvente denne redegørelse.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33

Vedhæftet fil


Attachments

Offentliggørelse af pligt til at fremsætte pligtmæssigt købstilbud

Recommended Reading

  • November 28, 2025 10:02 ET | Source: SKAKO A/S
    SKAKO A/S opsiger Market Maker aftale med Danske Bank

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Faaborg, den 28. november 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    SKAKO A/S opsiger Market Maker aftale med Danske Bank
  • November 07, 2025 07:34 ET | Source: SKAKO A/S
    Trading report Q3 2025 SKAKO A/S

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                 Faaborg, den 7. november 2025                                                                                       Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Trading report Q3 2025 SKAKO A/S