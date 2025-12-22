SAFE, PARRAIN DE LA XIIème CONFERENCE INTERNATIONALE MAMMI EN ITALIE

Présentation de sa technologie Sycamore lors d'une intervention chirurgicale en direct

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 22 décembre 2025 – 8h - Safe (FR001400ZU25 – ALSAF), annonce son parrainage de la XIIe réunion internationale MAMMI dont le thème était Diagnostic et traitement mini-invasif de la colonne vertébrale, et qui s’est déroulée à Cagliari du 9 au 11 décembre 2025.

Présidé par le Docteur Stefano Marcia, cet événement de référence rassemblait des experts internationaux autour des dernières avancées en matière de traitement mini-invasif de la colonne vertébrale. Au programme : conférences, sessions interactives et connexions chirurgicales en direct permettant aux participants d'observer les techniques les plus innovantes en temps réel.

Démonstration de la technologie Sycamore

Dans le cadre de cet événement prestigieux, SAFE Orthopaedics a présenté sa technologie Sycamore au cours d'une intervention chirurgicale réalisée en direct. Cette démonstration a permit aux participants de découvrir concrètement les avantages de cette solution innovante pour la chirurgie de la colonne vertébrale.

« Nous sommes fiers de soutenir cette réunion internationale qui participe activement au partage des connaissances et à l'innovation dans notre domaine », déclare Nicolas Papillon, Directeur Général Délégué de SAFE. « Le congrès MAMMI représente une plateforme d'excellence pour échanger sur les meilleures pratiques et les technologies de pointe au service des chirurgiens et des patients. »

Un rendez-vous international de référence

La réunion MAMMI s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la chirurgie rachidienne mini-invasive. Cette douzième édition confirme son rôle majeur dans la diffusion des techniques de pointe et l'amélioration continue des pratiques chirurgicales.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

