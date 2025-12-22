OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
22 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 December 2025 it had purchased a total of 101,346 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased101,346--
Highest price paid (per ordinary share)632.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)628.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)630.68p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,397,278 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,397,278.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction DateTrade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
19-12-202516:28:43GBp1,071630.50XLONxeaMPcVbRrP
19-12-202516:28:43GBp450631.00XLONxeaMPcVbRrR
19-12-202516:28:43GBp100631.00XLONxeaMPcVbRrT
19-12-202516:28:43GBp550631.00XLONxeaMPcVbRqA
19-12-202516:28:43GBp550631.00XLONxeaMPcVbRqI
19-12-202516:28:43GBp108631.00XLONxeaMPcVbRsa
19-12-202516:28:43GBp442631.00XLONxeaMPcVbRsY
19-12-202516:28:43GBp49630.50XLONxeaMPcVbRsh
19-12-202516:28:43GBp173631.00XLONxeaMPcVbRsi
19-12-202516:28:42GBp692631.00XLONxeaMPcVbRst
19-12-202516:28:42GBp173631.00XLONxeaMPcVbRsv
19-12-202516:28:42GBp500631.00XLONxeaMPcVbRsH
19-12-202516:28:42GBp792631.00XLONxeaMPcVbRsR
19-12-202516:28:42GBp792631.00XLONxeaMPcVbRnX
19-12-202516:28:42GBp792631.00XLONxeaMPcVbRnd
19-12-202516:28:42GBp792631.00XLONxeaMPcVbRnj
19-12-202516:28:42GBp792631.00XLONxeaMPcVbRnt
19-12-202516:28:42GBp792631.00XLONxeaMPcVbRnz
19-12-202516:28:42GBp792631.00XLONxeaMPcVbRn3
19-12-202516:28:42GBp792631.00XLONxeaMPcVbRn8
19-12-202516:28:42GBp609631.00XLONxeaMPcVbRnG
19-12-202516:28:42GBp62631.00XLONxeaMPcVbRnV
19-12-202516:28:42GBp182631.00XLONxeaMPcVbRnR
19-12-202516:28:42GBp100631.00XLONxeaMPcVbRnT
19-12-202516:26:22GBp1,046630.00XLONxeaMPcVbPQF
19-12-202516:25:07GBp291631.00XLONxeaMPcVb78t
19-12-202516:25:07GBp210631.00XLONxeaMPcVb78y
19-12-202516:25:07GBp470631.00XLONxeaMPcVb78@
19-12-202516:25:07GBp450631.00XLONxeaMPcVb780
19-12-202516:25:07GBp3,230631.00XLONxeaMPcVb78L
19-12-202516:25:07GBp470631.00XLONxeaMPcVb78N
19-12-202516:25:07GBp3631.00XLONxeaMPcVb78P
19-12-202516:25:07GBp530631.00XLONxeaMPcVb78R
19-12-202516:25:07GBp4,329631.00XLONxeaMPcVb7BW
19-12-202516:25:07GBp506631.00XLONxeaMPcVb7BY
19-12-202516:25:07GBp5,018631.00XLONxeaMPcVb7Bl
19-12-202516:25:07GBp530631.00XLONxeaMPcVb7Bn
19-12-202516:25:07GBp86631.00XLONxeaMPcVb7B3
19-12-202516:25:07GBp1,660631.00XLONxeaMPcVb7B5
19-12-202516:25:07GBp598631.00XLONxeaMPcVb7B9
19-12-202516:25:07GBp457631.00XLONxeaMPcVb7BB
19-12-202516:25:07GBp67631.00XLONxeaMPcVb7BD
19-12-202516:25:07GBp3631.00XLONxeaMPcVb7BE
19-12-202516:25:07GBp37631.00XLONxeaMPcVb7BG
19-12-202516:25:07GBp1,347631.00XLONxeaMPcVb7BI
19-12-202516:22:18GBp1,046630.50XLONxeaMPcVb3rf
19-12-202516:11:00GBp284630.50XLONxeaMPcVb90c
19-12-202516:11:00GBp138630.50XLONxeaMPcVb93Z
19-12-202516:10:58GBp155630.50XLONxeaMPcVb9DV
19-12-202516:10:51GBp182630.50XLONxeaMPcVb99G
19-12-202516:05:00GBp1,752630.50XLONxeaMPcVco4$
19-12-202516:05:00GBp25630.50XLONxeaMPcVco41
19-12-202516:04:49GBp327631.00XLONxeaMPcVcoEw
19-12-202516:04:46GBp177631.00XLONxeaMPcVco8Q
19-12-202516:04:44GBp300631.00XLONxeaMPcVcoKx
19-12-202516:04:41GBp57631.00XLONxeaMPcVcoHX
19-12-202516:04:41GBp120631.00XLONxeaMPcVcoHZ
19-12-202516:04:28GBp253631.00XLONxeaMPcVcpj@
19-12-202516:04:28GBp69631.00XLONxeaMPcVcpj6
19-12-202516:04:28GBp500631.00XLONxeaMPcVcpj8
19-12-202516:04:28GBp116631.00XLONxeaMPcVcpjH
19-12-202516:04:28GBp244631.00XLONxeaMPcVcpjM
19-12-202516:04:28GBp244631.00XLONxeaMPcVcpjV
19-12-202516:04:28GBp137631.00XLONxeaMPcVcpia
19-12-202516:04:28GBp235631.00XLONxeaMPcVcpic
19-12-202516:04:28GBp251631.00XLONxeaMPcVcpik
19-12-202516:04:28GBp500631.00XLONxeaMPcVcpim
19-12-202516:04:28GBp1631.00XLONxeaMPcVcpis
19-12-202516:04:28GBp179631.00XLONxeaMPcVcpiD
19-12-202516:04:28GBp346631.00XLONxeaMPcVcplj
19-12-202516:04:27GBp814631.00XLONxeaMPcVcplp
19-12-202516:04:27GBp522631.00XLONxeaMPcVcpl0
19-12-202516:04:27GBp523631.00XLONxeaMPcVcplA
19-12-202516:04:27GBp540631.00XLONxeaMPcVcplG
19-12-202516:04:27GBp357631.00XLONxeaMPcVcpkk
19-12-202516:00:05GBp197630.00XLONxeaMPcVc$t5
19-12-202516:00:05GBp319630.00XLONxeaMPcVc$t7
19-12-202516:00:02GBp1,777630.50XLONxeaMPcVc$mf
19-12-202515:59:43GBp1,085631.50XLONxeaMPcVc$9z
19-12-202515:59:43GBp1,055631.50XLONxeaMPcVc$9G
19-12-202515:59:43GBp1,097631.50XLONxeaMPcVc$8@
19-12-202515:59:43GBp1,088631.50XLONxeaMPcVc$86
19-12-202515:59:43GBp227631.50XLONxeaMPcVc$8C
19-12-202515:59:43GBp500631.50XLONxeaMPcVc$8E
19-12-202515:59:43GBp117631.50XLONxeaMPcVc$8G
19-12-202515:59:43GBp33631.50XLONxeaMPcVc$8I
19-12-202515:59:43GBp188631.50XLONxeaMPcVc$8K
19-12-202515:59:43GBp1,071631.50XLONxeaMPcVc$8Q
19-12-202515:59:42GBp1,373631.50XLONxeaMPcVc$Ba
19-12-202515:59:42GBp259631.50XLONxeaMPcVc$Bc
19-12-202515:59:42GBp500631.50XLONxeaMPcVc$Be
19-12-202515:59:42GBp999631.50XLONxeaMPcVc$Bk
19-12-202515:59:42GBp482631.50XLONxeaMPcVc$Bm
19-12-202515:59:42GBp484631.50XLONxeaMPcVc$Bs
19-12-202515:59:42GBp482631.50XLONxeaMPcVc$Bu
19-12-202515:59:42GBp751631.50XLONxeaMPcVc$B@
19-12-202515:59:42GBp752631.50XLONxeaMPcVc$BB
19-12-202515:59:42GBp749631.50XLONxeaMPcVc$BT
19-12-202515:59:42GBp729631.50XLONxeaMPcVc$Ai
19-12-202515:59:42GBp746631.50XLONxeaMPcVc$LX
19-12-202515:59:41GBp745631.50XLONxeaMPcVc$Lv
19-12-202515:59:41GBp733631.50XLONxeaMPcVc$L@
19-12-202515:55:15GBp1,046630.50XLONxeaMPcVcuOI
19-12-202515:50:34GBp228630.50XLONxeaMPcVcb0p
19-12-202515:50:00GBp440631.00XLONxeaMPcVcYZ7
19-12-202515:50:00GBp589631.00XLONxeaMPcVcYZ9
19-12-202515:48:06GBp17631.00XLONxeaMPcVcZLx
19-12-202515:45:05GBp117631.00XLONxeaMPcVckNp
19-12-202515:42:01GBp224631.00XLONxeaMPcVcgXA
19-12-202515:41:16GBp1,046631.50XLONxeaMPcVcgKW
19-12-202515:39:51GBp268631.50XLONxeaMPcVcesf
19-12-202515:38:24GBp488632.00XLONxeaMPcVcfAc
19-12-202515:38:24GBp558632.00XLONxeaMPcVcfAe
19-12-202513:44:38GBp1,164632.00XLONxeaMPcVWY9m
19-12-202513:44:38GBp1,746631.50XLONxeaMPcVWY95
19-12-202513:44:38GBp1,746631.50XLONxeaMPcVWY97
19-12-202513:44:38GBp4631.50XLONxeaMPcVWY9B
19-12-202513:25:34GBp807630.50XLONxeaMPcVWKD6
19-12-202513:25:34GBp102630.50XLONxeaMPcVWKD8
19-12-202513:14:56GBp506631.00XLONxeaMPcVWUB5
19-12-202513:14:56GBp1,161631.50XLONxeaMPcVWUB7
19-12-202513:09:21GBp239632.00XLONxeaMPcVWQtH
19-12-202513:09:21GBp9632.00XLONxeaMPcVWQtR
19-12-202513:09:21GBp3632.00XLONxeaMPcVWQtT
19-12-202513:09:21GBp46632.00XLONxeaMPcVWQtU
19-12-202513:09:21GBp150632.00XLONxeaMPcVWQsW
19-12-202513:05:53GBp216631.50XLONxeaMPcVWOwc
19-12-202512:59:55GBp41631.50XLONxeaMPcVW4e0
19-12-202512:59:55GBp156631.50XLONxeaMPcVW4e4
19-12-202512:59:55GBp208631.50XLONxeaMPcVW4e6
19-12-202512:59:55GBp156631.50XLONxeaMPcVW4e8
19-12-202512:59:55GBp105631.50XLONxeaMPcVW4eA
19-12-202512:59:55GBp53631.50XLONxeaMPcVW4eC
19-12-202512:44:20GBp278629.50XLONxeaMPcVWALu
19-12-202512:44:20GBp127629.50XLONxeaMPcVWALw
19-12-202512:44:20GBp138629.50XLONxeaMPcVWALy
19-12-202512:43:42GBp162629.50XLONxeaMPcVWBXH
19-12-202512:43:42GBp120629.50XLONxeaMPcVWBXJ
19-12-202512:43:04GBp142629.50XLONxeaMPcVWBu5
19-12-202512:43:04GBp127629.50XLONxeaMPcVWBu7
19-12-202512:43:04GBp24629.50XLONxeaMPcVWBu9
19-12-202512:43:04GBp46629.50XLONxeaMPcVWBuB
19-12-202512:41:48GBp308629.50XLONxeaMPcVW8gu
19-12-202512:40:32GBp318629.50XLONxeaMPcVW8IO
19-12-202512:39:16GBp90629.50XLONxeaMPcVW91c
19-12-202512:39:16GBp189629.50XLONxeaMPcVW91e
19-12-202512:39:16GBp43629.50XLONxeaMPcVW91g
19-12-202512:38:00GBp249629.50XLONxeaMPcVXsz6
19-12-202512:36:06GBp98629.50XLONxeaMPcVXtp$
19-12-202512:36:06GBp125629.50XLONxeaMPcVXtp1
19-12-202512:33:34GBp125629.50XLONxeaMPcVXqNr
19-12-202512:33:34GBp246629.50XLONxeaMPcVXqNt
19-12-202512:33:34GBp28629.50XLONxeaMPcVXqNv
19-12-202512:31:40GBp604629.50XLONxeaMPcVXoza
19-12-202512:30:51GBp149629.50XLONxeaMPcVXoVS
19-12-202512:30:51GBp12629.50XLONxeaMPcVXoVU
19-12-202512:30:51GBp132629.50XLONxeaMPcVXoUW
19-12-202512:29:05GBp582628.50XLONxeaMPcVXpUS
19-12-202512:29:05GBp209628.50XLONxeaMPcVXpUU
19-12-202512:24:47GBp9629.50XLONxeaMPcVX@7$
19-12-202512:24:47GBp400629.50XLONxeaMPcVX@71
19-12-202512:24:47GBp140629.50XLONxeaMPcVX@73
19-12-202512:24:47GBp122629.50XLONxeaMPcVX@7z
19-12-202512:23:26GBp207629.00XLONxeaMPcVX$va
19-12-202512:23:26GBp27629.00XLONxeaMPcVX$vk
19-12-202512:23:26GBp87629.00XLONxeaMPcVX$vp
19-12-202512:23:26GBp63629.00XLONxeaMPcVX$vr
19-12-202512:20:51GBp624628.50XLONxeaMPcVXzvC
19-12-202512:20:51GBp85628.50XLONxeaMPcVXzvE
19-12-202512:18:16GBp705629.00XLONxeaMPcVXxjZ
19-12-202512:12:59GBp903629.00XLONxeaMPcVXc$z
19-12-202512:05:18GBp599629.50XLONxeaMPcVXZkV
19-12-202511:58:48GBp1,132629.50XLONxeaMPcVXjb3
19-12-202511:58:48GBp969630.00XLONxeaMPcVXjb4
19-12-202511:54:46GBp177629.50XLONxeaMPcVXhSV
19-12-202511:52:24GBp109629.50XLONxeaMPcVXePw
19-12-202511:52:24GBp127629.50XLONxeaMPcVXePy
19-12-202511:50:30GBp377629.50XLONxeaMPcVXfOg
19-12-202511:50:30GBp201629.50XLONxeaMPcVXfOi
19-12-202511:50:30GBp123629.50XLONxeaMPcVXfOk
19-12-202511:49:14GBp127629.50XLONxeaMPcVXMRi
19-12-202511:49:14GBp107629.50XLONxeaMPcVXMRk
19-12-202511:47:20GBp221629.50XLONxeaMPcVXKei
19-12-202511:47:20GBp102629.50XLONxeaMPcVXKek
19-12-202511:47:20GBp176629.50XLONxeaMPcVXKem
19-12-202511:47:20GBp250629.50XLONxeaMPcVXKeo
19-12-202511:46:04GBp14629.50XLONxeaMPcVXLZI
19-12-202511:46:04GBp130629.50XLONxeaMPcVXLZK
19-12-202511:46:04GBp154629.50XLONxeaMPcVXLZM
19-12-202511:44:48GBp466629.50XLONxeaMPcVXLKQ
19-12-202511:43:32GBp314629.50XLONxeaMPcVXI54
19-12-202511:43:32GBp82629.50XLONxeaMPcVXI56
19-12-202511:41:00GBp46629.50XLONxeaMPcVXGhR
19-12-202511:41:00GBp247629.50XLONxeaMPcVXGhT
19-12-202511:37:50GBp533629.50XLONxeaMPcVXHTy
19-12-202511:36:51GBp3,058629.00XLONxeaMPcVXUDo
19-12-202511:36:51GBp340629.00XLONxeaMPcVXUDq
19-12-202511:36:51GBp690629.00XLONxeaMPcVXUDs
19-12-202511:36:51GBp118629.00XLONxeaMPcVXUDu
19-12-202511:36:51GBp250629.00XLONxeaMPcVXUDw
19-12-202511:36:51GBp116629.00XLONxeaMPcVXUD@
19-12-202511:36:51GBp500628.50XLONxeaMPcVXUDF
19-12-202511:28:00GBp497629.00XLONxeaMPcVXRdx
19-12-202511:09:38GBp451629.50XLONxeaMPcVXF58
19-12-202511:09:38GBp234629.50XLONxeaMPcVXF5A
19-12-202511:06:25GBp238630.00XLONxeaMPcVXDxm
19-12-202511:05:34GBp251630.00XLONxeaMPcVXAjm
19-12-202511:05:32GBp1,692630.00XLONxeaMPcVXAlS
19-12-202511:05:32GBp259630.00XLONxeaMPcVXAlU
19-12-202510:49:50GBp359630.00XLONxeaMPcVYNu1
19-12-202510:49:40GBp204630.00XLONxeaMPcVYN3A
19-12-202510:36:41GBp746630.00XLONxeaMPcVYVBi
19-12-202510:17:32GBp461630.00XLONxeaMPcVY1CF



